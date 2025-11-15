Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή της επίθεσης σε έναν Ιταλό YouTuber να πέφτει στο δάπεδο έπειτα από δυνατά χτυπήματα μέσα στον σταθμό του μετρό κοντά στο Βατικανό.

Μια νεαρή γυναίκα με κόκκινο φούτερ προσπαθεί να τον προστατεύσει, επιχειρώντας να απομακρύνει τους επιτιθέμενους, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και άνδρες με στολή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κοπέλα είναι εκείνη που συνήθως βιντεοσκοπεί το υλικό του Τσικαλόνε ή αλλιώς Σιμόνε Ρούτζι, γνωστός για τα βίντεό του όπου «ξεσκεπάζει» δράσεις συμμοριών πορτοφολάδων οι οποίες θέτουν στο στόχαστρο τουρίστες στο μετρό της ιταλικής πρωτεύουσας.

Youtuber and kickboxing champion, Cicalone Simone, savagely beaten by immigrants who rob tourists in Rome. Where is Giorgia Meloni who promised us mass deportations? pic.twitter.com/9ngKKcXn7M — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 14, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως αρχικά η ομάδα παρακολουθούσε τον YouTuber και έπειτα από λογομαχία ξεκίνησε η επίθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι δράστες τον χτύπησαν πρώτα από πίσω, του κατάφεραν χτύπημα στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον έριξαν κάτω, συνεχίζοντας με κλωτσιές.

Οι επιτιθέμενοι δεν δίστασαν να στραφούν και εναντίον άνδρα της ασφάλειας του μετρό, τον οποίο επίσης απώθησαν βίαια.

Simone Ruzzi “Cicalone” riprenderà da subito a difendere le persone in metro.



E dice una cosa molto importante:

“Non bisogna avere paura di questa gente”.



Servono più persone così. pic.twitter.com/b1cI8Dqf9e — Francesco 🇮🇹 (@SaP011) November 13, 2025

Ο Τσικαλόνε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο. «Ήθελαν να με σκοτώσουν», είπε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη από επικεφαλής των συμμοριών που έχει εκθέσει μέσα από τα βίντεό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, καθώς όπως αναφέρει, έχει δεχτεί άλλες δύο παρόμοιες επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Rai.News