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Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κατέβηκαν την Πέμπτη στους δρόμους της Βιέννης, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Με κεντρικό σύνθημα «Όχι περικοπές», οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων, εν μέσω πληθωρισμού και αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί από ολόκληρη την Αυστρία, με ισχυρή παρουσία από το Σάλτσμπουργκ, το Ίνσμπρουκ και το Γκρατς. Στα πλακάτ των διαδηλωτών κυριαρχούσαν μηνύματα όπως «Η εκπαίδευση είναι το μέλλον μας», «Η δημοκρατία χρειάζεται παιδεία» και «Η παιδεία δεν πρέπει να γίνει προνόμιο».

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Παράλληλα, αρκετοί διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις εδώ και πολλές ημέρες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής Ένωσης Αυστριακών Φοιτητών (OH), που διοργάνωσε τη διαδήλωση, στους δρόμους της Βιέννης βρέθηκαν τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι. Ο αριθμός αυτός ήταν διπλάσιος από εκείνον που ανέμενε η αστυνομία.

Αφορμή για την έντονη αντίδραση των φοιτητών αποτέλεσε η ανακοίνωση, το περασμένο Σαββατοκύριακο, του προϋπολογισμού για τα 23 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας για την περίοδο 2028-2030. Το συνολικό ποσό προβλέπεται να ανέλθει στα 16 δισ. ευρώ, ωστόσο οι πρυτανικές αρχές εκτιμούν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 18 δισ. ευρώ για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο σπουδών.

Οι περιορισμένοι πόροι αναμένεται να έχουν επιπτώσεις τόσο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται να περικοπεί μία στις δέκα θέσεις εργασίας, να περιοριστεί ο αριθμός των μαθημάτων και να καθυστερήσουν ερευνητικά προγράμματα.

Ανησυχία εκφράζουν οι πρυτάνεις και για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, προειδοποιώντας ότι η υποχρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει τόσο την εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών όσο και τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS