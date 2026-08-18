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Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική καταβολή αντιτίμου 50 λεπτών από τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν δωρεάν τα ουρητήρια, παραβιάζει τους κανόνες ισότητας.

Οι δημοτικές αρχές απαντούν ότι η χρέωση αφορά αποκλειστικά τη συντήρηση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και όχι το φύλο των χρηστών.

Η δικηγόρος της 27χρονης εκτιμά ότι η έκβαση της δίκης ενδέχεται να επηρεάσει και άλλους δήμους της χώρας που εφαρμόζουν παρόμοια πολιτική.

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Σάλος έχει προκληθεί στη Βιέννη με αφορμή τη δικαστική διαμάχη μίας 27χρονης με τον δήμο της πρωτεύουσας. Η νεαρή ακτιβίστρια κατηγορεί τις δημοτικές αρχές ότι προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των γυναικών για τη χρέωση της τουαλέτας των μαγαζιών και των αντίστοιχων σε κάποιον δημόσιο χώρο, τη στιγμή που οι άνδρες δεν χρειάζονται να πληρώσουν τίποτα.

Η νομική προσφυγή της 27χρονης κατά της αυστριακής πρωτεύουσας

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 27χρονη επισκέφτηκε ένα πάρκο με έναν άνδρα φίλο της και παρατήρησε ότι διαπίστωσε ότι εκείνος μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το ουρητήριο, ενώ η ίδια έπρεπε να πληρώσει 50 λεπτά για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

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«Θέλω όλοι να μπορούν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα με ίσους όρους, ή πληρώνουμε όλοι 50 λεπτά ή κανείς δεν πληρώνει», δήλωσε η Melanie Gradik, η οποία κατέθεσε νομική προσφυγή κατά της πόλης της Βιέννης, υποστηρίζοντας ότι η αποκλειστική χρέωση για τη χρήση των καμπινών από γυναίκες παραβιάζει τους κανόνες κατά των διακρίσεων.

An Austrian activist in Vienna is challenging the city over public toilet fees, arguing women are discriminated against because they must pay to use cubicles while men can access urinals for free. pic.twitter.com/eFWMBOVpFi August 15, 2026

Η δικηγόρος της, Petra Laback, εκτιμά μάλιστα ότι η υπόθεση θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλους δήμους της Αυστρίας που εφαρμόζουν αντίστοιχη πολιτική.

Τι απαντάει ο δήμος

Ο δήμος της Βιέννης, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι σε 29 εγκαταστάσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα η χρέωση των 50 λεπτών είναι απαραίτητη για λόγους οργάνωσης, εποπτείας και καθαριότητας. Το αντίτιμο αφορά τη χρήση των καμπινών από όλα τα φύλα, ενώ τα ουρητήρια δημιουργήθηκαν ως μέτρο για την αποτροπή της ούρησης σε δημόσιους χώρους. Επομένως, δεν αφορά έμφυλες διακρίσεις, αλλά ένα πρακτικό μέτρο διευκόλυνσης ανθρώπινων αναγκών.

A Viennese woman is suing the city council for discrimination over access to public toilets, complaining that women must pay to use cubicles while men can use urinals for free.

➡️ https://t.co/qvoDVPknYb pic.twitter.com/jd9w4uXYur — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2026

Το ερώτημα πλέον είναι αν μια διαφορά μόλις 50 λεπτών μπορεί να θεωρηθεί απλώς πρακτική χρέωση ή αν αποτελεί άνιση μεταχείριση.

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Οι γυναίκες στην Αυστρία επιβαρύνονται με πρόσθετα καθημερινά έξοδα σε σύγκριση με τους άνδρες, καθώς καλούνται να πληρώνουν για προϊόντα περιόδου αλλά και ακριβότερα καλλυντικά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πόλης της Βιέννης για θέματα γυναικών.

Για την 27χρονη Melanie Gradik, η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν αφορά το ευτελές χρηματικό ποσό, αλλά ένα βαθύτερο, δομικό πρόβλημα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η ίδια, το τέλος των 50 λεπτών είναι «αποτελεί παράδειγμα του πώς οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με άνισο τρόπο στην καθημερινή ζωή».

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Πηγή: France 24