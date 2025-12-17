Φρίκη προκαλεί σε Αυστρία και Ουκρανία η δολοφονία του 21χρονου γιου του αναπληρωτή δημάρχου του Χαρκόδου της Ουκραςνίας. Ο νεαρός Ντανίλο Κουζμίν βασανίστηκε επί ώρες και κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του στη Βιέννη ενώ κίνητρο των δραστών φαίνεται πως ήταν η κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 200.000 δολαρίων. Στην δολοφονία μάλιστα φέρεται να εμπλέκεται ο γιος της εν ενεργεία πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρίας και πρώην αξιωματούχους του τελωνείου της Οδησσού.

Ο 21χρονος φοιτούσε και ζούσε στην Βιένη και ήταν γόνος ευκατάστατης οικογένεια.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025 τα ίχνη του εξαφανίστηκαν και η οικογένεια του δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του ενώ διαπισώθηκε ψηφιακά πορτοφόλια του είχαν αδειάσει

Στις 26 Νοεμβρίου, κάτοικος της περιοχής Ντόναουστατ της Βιέννης εντόπισε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο, ειδοποίησε τις αρχές και οι πυροσβέστες βρήκαν μια μαύρη Mercedes με ουκρανικές πινακίδες, όχημα που ανήκε στην οικογένεια Κουζμίν, και στο πίσω κάθισμα εντόπισαν ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Η σορός αναγνωρίστηκε μέσω οδοντιατρικών στοιχείων ως του 21χρονου Ντανίλο Κουζμίν. Στο καμένο όχημα βρέθηκε δοχείο με ίχνη βενζίνης, ένδειξη ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα.

Η νεκροψία αποκάλυψε εκτεταμένα εγκαύματα σε ποσοστό 80% του σώματος και συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι, όμως δεν υπήρχαν σημάδια αιθάλης στους πνεύμονες, γεγονός που δείχνει ότι ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός ή αναίσθητος όταν πυρπολήθηκε. Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Έπεσε στην παγίδα φίλου του

Οι έρευνες οδήγησαν σύντομα στα ίχνη των δραστών. Από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι ο Κουζμίν βρισκόταν το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Βιέννης μαζί με έναν 19χρονο Ουκρανό συμφοιτητή του. Στο υπόγειο γκαράζ σημειώθηκε συμπλοκή, ενώ βρέθηκαν ίχνη αίματος.

Ο 19χρονος φαίρεται να παρέσυρε τον Κουζμίν σε παγίδα, σε συνεργασία με έναν 45χρονο συμπατριώτη του. Τον ξυλοκόπησαν βάναυσα για να αποσπάσουν τους κωδικούς των ψηφιακών του πορτοφολιών και το θύμα τελεικά τους αποκάλυψε. Μετά τον μετέφεραν ημιθανή στο αυτοκίνητο όπου και τον έκαψαν.

Εκτιμάται ότι οι δράστες απέσπασαν περίπου 200.000 δολάρια, τα οποία μετέτρεψαν σε μετρητά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους «τεράστια ποσά σε χαρτονομίσματα δολαρίων». Ο 19χρονος είχε πάνω του περίπου 90.000 δολάρια.

Σύμφωνα δε με τον συνταγματάρχη Γκέραρντ Βίνκλερ, επικεφαλής της κρατικής αστυνομίας της Βιέννης έχει αποκλειστεί οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο.

Οι συλλήψεις

Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι αρχές ταυτοποίησαν τους βασικούς υπόπτους και εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης μέσω Interpol. Οι δύο άνδρες στις 29 Νοεμβρίου, εντοπίστηκαν στην Οδησσό και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν σε προφυλάκιση με απόφαση ουκρανικού δικαστηρίου για 40 ημέρες. Η Ουκρανία δεν εκδίδει πολίτες της, επομένως η δίκη θα διεξαχθεί εκεί, με πλήρη συνεργασία των αυστριακών αρχών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και βασανιστήρια, αδικήματα που επισύρουν ισόβια κάθειρξη.

Ο 19χρονος ύποπτος είναι ο Μπογκντάν Ρινζούκ, φοιτητής και γιος του επιχειρηματία Ίβαν Ρινζούκαπό το Τσερνιβτσί. Η μητριά του είναι η Όλεσια Ιλαστούκ, εν ενεργεία πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 45χρονος Ολεξάντρ Αγκόεφ, πρώην αξιωματούχος του τελωνείου της Οδησσού, συνελήφθη με περίπου 90.000 δολάρια στην κατοχή του.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία εγκλήματος, αλλά για ιστορία “παιδιών από οικογένειες με ισχύ” που νόμισαν ότι θα μείνουν ατιμώρητα χάρη στις πλάτες των γονιών τους», σχολίασε ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και δικαιοσύνη.

