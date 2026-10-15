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Η καμπάνια ξεκίνησε στη γειτονιά Neubau, όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν ειδικά μπουκαλάκια για την αραίωση των ούρων.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η αμμωνία στα ούρα μπορεί να προκαλέσει φθορές στον φλοιό των δέντρων και να επιβαρύνει το έδαφος.

Η συμμετοχή στην εθελοντική αυτή δράση εξετάζεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, προωθώντας τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο χωρίς απαγορεύσεις.

Αντίστοιχα προγράμματα για τη διαχείριση των ούρων των κατοικιδίων έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

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Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία στη Βιέννη καλεί τους ιδιοκτήτες σκύλων να ξεπλένουν με νερό τα σημεία όπου ουρούν τα κατοικίδιά τους, προκειμένου να προστατεύονται τα δέντρα, σύμφωνα με τον Guardian.

Με σύνθημα «Das Flascherl zum Sackerl» («το μπουκαλάκι μαζί με τη σακούλα»), η καμπάνια ξεκίνησε στη γειτονιά Neubau και προτρέπει τους ιδιοκτήτες να παίρνουν μαζί τους νερό και να το ρίχνουν στα σημεία όπου ουρούν τα σκυλιά τους, καθώς είναι μία πυκνοκατοικημένη και γεμάτη καφετέριες και γκαλερί συνοικία της αυστριακής πρωτεύουσας. Εκεί ζουν περίπου 600 σκύλοι.

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Ο λόγος πίσω από την πρωτοβουλία

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα ούρα των σκύλων περιέχουν αμμωνία και άλλες ουσίες που, σε υψηλές συγκεντρώσεις, μπορούν να επιβαρύνουν το έδαφος και να προκαλέσουν φθορές στον φλοιό των δέντρων. Η αραίωση με νερό μειώνει τη συγκέντρωση αυτών των ουσιών και περιορίζει τις επιπτώσεις τους.

Hunde-Urin kann zur Gefahr für Bäume werden. In einem Wiener Bezirk ist nun eine Aktion gestartet, die dagegen angehen soll. Hundebesitzer können sich kostenlos eine Wasserflasche abholen, um ihren Hunden hinterherzuspülen. Link in X-Bio. https://t.co/acpL5iIn68 October 15, 2026

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν μπουκαλάκια χωρητικότητας 270 ml από το δημαρχείο της περιοχής. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι εθελοντική, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε άλλες συνοικίες της Βιέννης.

Οι εμπνευστές της δράσης διευκρινίζουν πάντως ότι το ξέπλυμα με νερό δεν αποτελεί «άδεια» για τα σκυλιά να ουρούν ανεξέλεγκτα σε δέντρα και χώρους πρασίνου.

Αντίθετα, αποτελεί έναν τρόπο περιορισμού των επιπτώσεων όταν αυτό συμβαίνει. Η Conny Sporrer, εκπαιδευτής σκύλων, δήλωσε ότι η εκστρατεία «Schönes Gassi» θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή πιο δραστικών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα περιττώματα των ζώων.

«Στη Βιέννη, δεν χρειαζόμαστε μια πόλη γεμάτη απαγορεύσεις για τα σκυλιά, ούτε μια πόλη όπου τα σκυλιά επιτρέπεται απλώς να ουρούν όπου τους αρέσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι στα περισσότερα κατοικίδια μπορεί να διδαχθεί πού να κάνουν τις ανάγκες τους. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σεβασμός, εκπαίδευση και επαρκείς κατάλληλες εγκαταστάσεις για τα σκυλιά».

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Παρόμοιες πρωτοβουλίες

Παρόμοια προγράμματα έχουν εφαρμοστεί στην Ιαπωνία, την Ιταλία, την Ελβετία και την Ισπανία, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν σκύλους στην ΕΕ, φτάνοντας το 70%. Η Αυστρία παρουσιάζει σχετικά χαμηλά επίπεδα ιδιοκτησίας σκύλων, με μόλις το 17% των νοικοκυριών να διαθέτει σκύλο.

Το Βερολίνο, όπου περισσότερα από 100.000 σκυλιά διατηρούνται ως κατοικίδια μετά από αύξηση της ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει επίσης αρχίσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα σταματώντας τη φύτευση δέντρων μαύρης ακακίας σε ορισμένες περιοχές, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ούρα.

Την άνοιξη, η δυτική περιφέρεια του Charlottenburg-Wilmersdorf άρχισε να εγκαθιστά «πέτρες ούρησης» για να χρησιμοποιούνται από τα σκυλιά ως στόχος, αντί για δέντρα.

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