Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λος Άντζελες ο ηθοποιός Βινγκ Ρέιμς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Mission: Impossible», έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε και η οποία οδήγησε σε κατάρρευσή του μέσα σε εστιατόριο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, την ώρα που ο ηθοποιός γευμάτιζε μαζί με την οικογένειά του στο εστιατόριο Granville. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαρτύρων, ο Ρέιμς κατέρρευσε ξαφνικά και για αρκετή ώρα παρουσίαζε εναλλαγές, χάνοντας και ανακτώντας τις αισθήσεις του, μέχρι τη στιγμή που έφτασαν οι τραυματιοφορείς και τον παρέλαβαν.

🚨 EXCLUSIVE: "Mission: Impossible" star Ving Rhames collapses in a restaurant.



— TMZ (@TMZ) April 29, 2026

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, ο ηθοποιός εμφάνισε συμπτώματα υπερθέρμανσης, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να προκαλεί ανησυχία.

Παραμένει μέχρι και σήμερα νοσηλευόμενος για προληπτική παρακολούθηση, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο.

Ο Βινγκ Ρέιμς αποτελεί βασικό μέλος της σειράς ταινιών «Mission: Impossible», στο πλευρό του Τομ Κρουζ, ενώ έχει ξεχωρίσει και σε ταινίες όπως «Pulp Fiction», «Con Air» και «Guardians of the Galaxy Vol. 2».

Με πληροφορίες από soapcentral.com