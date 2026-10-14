Μια μοναδική και άκρως «τρομακτική» σκηνή εκτυλίχθηκε σε δρόμο της Βόρειας Καρολίνας, όταν ισχυροί άνεμοι ξεκόλλησαν μια γιγαντιαία φουσκωτή κολοκύθα και την μετέτρεψαν σε κινούμενο κίνδυνο για την κυκλοφορία.
Το τεράστιο διακοσμητικό του Halloween βγήκε από τη θέση του και άρχισε να «κυλάει» σε δρόμο της Βόρειας Καρολίνας, αφήνοντας τους οδηγούς άφωνους.
Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η κολοκύθα κάνει τη βόλτα της στη Βόρεια Καρολίνα σαν σκηνή από ταινία Halloween.
Η διάσημη κολοκύθα έγινε αμέσως viral, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους χρήστες των social media.