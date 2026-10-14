Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια μοναδική και άκρως «τρομακτική» σκηνή εκτυλίχθηκε σε δρόμο της Βόρειας Καρολίνας, όταν ισχυροί άνεμοι ξεκόλλησαν μια γιγαντιαία φουσκωτή κολοκύθα και την μετέτρεψαν σε κινούμενο κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Το τεράστιο διακοσμητικό του Halloween βγήκε από τη θέση του και άρχισε να «κυλάει» σε δρόμο της Βόρειας Καρολίνας, αφήνοντας τους οδηγούς άφωνους.

Advertisement

Advertisement

A giant pumpkin is on the loose! Strong winds sent this massive inflatable Halloween decoration rolling down a North Carolina road, surprising drivers as the larger-than-life pumpkin barreled around a corner. #Halloween pic.twitter.com/sk8CzZ5tOF — ABC News (@ABC) October 13, 2026

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η κολοκύθα κάνει τη βόλτα της στη Βόρεια Καρολίνα σαν σκηνή από ταινία Halloween.

Η διάσημη κολοκύθα έγινε αμέσως viral, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους χρήστες των social media.