τρομοκρατίαΕκατοντάδες μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πολίτες και οι οικογένειές τους έχουν καταθέσει αγωγή για μη προσδιορισμένες ζημίες κατά της British American Tobacco (BAT), μιας από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες στον κόσμο, και μιας θυγατρικής της, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία βοήθησε παράνομα για χρόνια τη Βόρεια Κορέα να χρηματοδοτήσει όπλα τρομοκρατίας που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον Αμερικανών.

Η BAT σύστησε το 2001 μια κοινοπραξία με μια βορειοκορεατική εταιρεία για την παραγωγή τσιγάρων στη χώρα. Η κοινοπραξία συνέχισε να λειτουργεί αθόρυβα, όπως αποκάλυψε έρευνα της Guardian το 2005, ακόμη και όταν η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε δημοσίως τη Βόρεια Κορέα ότι χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία και επέβαλε κυρώσεις στη χώρα. Εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης το 2007, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι τερμάτιζε τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Κορέα, αλλά συνέχισε κρυφά τη λειτουργία της μέσω μιας θυγατρικής, όπως ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης το 2023. Η κοινοπραξία της BAT στη Βόρεια Κορέα παρείχε περίπου 418 εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικές συναλλαγές, «δημιουργώντας έσοδα που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση του προγράμματος όπλων της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο Μάθιου Όλσεν, τότε υπεύθυνος του τμήματος εθνικής ασφάλειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία το 2023.

Το 2023, η BAT συνήψε συμφωνία αναβολής της ποινικής δίωξης και, μαζί με τη θυγατρική της, η οποία ομολόγησε την ενοχή της, συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 629 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση των κυρώσεων και για τραπεζική απάτη. Οι δραστηριότητες της BAT στη Βόρεια Κορέα συνέβαλαν στη χρηματοδότηση όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη Μέση Ανατολή.

Η αστική αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη ζητά αποζημίωση βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου που επιτρέπει στα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων να μην μηνύουν μόνο τον οργανισμό που φέρεται να είναι υπεύθυνος για τις ζημίες, αλλά και οποιονδήποτε τρίτο μέρος που φέρεται να έχει βοηθήσει και υποκινήσει ή συνωμοτήσει για να βοηθήσει σε μια τρομοκρατική ενέργεια.

«Η υπόθεση αυτή υποστηρίζει ότι υπάρχει σαφής σύνδεσμος μεταξύ του μυστικού σχεδίου της BAT στη Βόρεια Κορέα και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν σε θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ryan Sparacino, δικηγόρος που εκπροσωπεί τους ενάγοντες.

Η Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησε τα κέρδη από το λαθρεμπόριο τσιγάρων για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής για την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν και τη Χεζμπολάχ

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η BAT πρέπει να θεωρηθεί υπόλογη για τις ζημίες, επειδή η Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησε τα κέρδη από την επιχείρηση τσιγάρων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής για την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την αγωγή, τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 8ης Ιανουαρίου 2020 κατά της αεροπορικής βάσης al-Asad και της αεροπορικής βάσης Erbil στο Ιράκ, καθώς και στην επίθεση με πυραύλους στο Κουρδιστάν το 2022. Πάνω από 100 στρατιώτες διαγνώστηκαν με τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες στην επίθεση της 8ης Ιανουαρίου 2020 και πάνω από μια ντουζίνα άνθρωποι σκοτώθηκαν. Πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν στην επίθεση του 2022 στο Κουρδιστάν.

«Η υπόθεση αυτή αφορά την επιδίωξη δικαιοσύνης για τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τους πολίτες και τους αγαπημένους τους, καθώς και την αναζήτηση ευθύνης για συμπεριφορές που φέρεται να επέτρεψαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον τους», δήλωσε ο Raj Parekh, πρώην αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ για την ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια και εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Sparacino PLLC, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης τους ενάγοντες στην υπόθεση.

Στους ενάγοντες περιλαμβάνονται περίπου 200 στρατιωτικοί που υπέστησαν διάφορους τραυματισμούς από τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων τραυματικών εγκεφαλικών κακώσεων και μετατραυματικού στρες.

«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν – ή αγνόησαν απερίσκεπτα – ότι με τη λειτουργία μιας παράνομης κοινοπραξίας με μια κρατική καπνοβιομηχανία της Βόρειας Κορέας, χρηματοδοτούσαν τις επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες που πραγματοποιούσαν το IRGC και η Χεζμπολάχ εναντίον Αμερικανών», αναφέρεται στην αγωγή. Πηγή: Guardian