Δίωξη στον πρώην βουλευτή του Εργατικού Κόμματος Κόνορ ΜακΓκίν για εξουαλική επίθεση, άσκησαν οι εισαγγελικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για ένα συμβάν τον Ιούλιο του 2022.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι μια γυναίκα τον κατήγγειλε το 2022 για σεξουαλική επίθεση και από την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να του ασκηθεί δίωξη, με την αντεισαγγελέας του Νότιου Λονδίνου Τζέσικα Γουόκερ να υποστηρίζει ότι είναι «προς το δημόσιο συμφέρον» να διωχθεί ποινικά ο πρώην βουλευτής.

Η κομματική ιδιότητα του 41χρονου ΜακΓκίν είχε ανασταλεί από το 2022, μετά τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του, ενώ παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2024. Ο ΜακΓκίν αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα.