Μια «ιστορική» εμπορική συμφωνία με τα κράτη του Κόλπου, υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτώντας την πρώτη μεταξύ των χωρών της G7.

Η εμπορική συμφωνία θα ενισχύσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατά περίπου 3,7 δισεκατομμύρια λίρες (4,9 δισεκατομμύρια δολάρια) το χρόνο και θα αυξήσει τους μισθούς κατά 1,9 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως μακροπρόθεσμα, σύμφων αμε τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου (DBT) του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Θα δούμε ώθηση στην ανάπτυξη και υψηλότερους μισθούς για τις επόμενες δεκαετίες, αφού έγινε η πρώτη χώρα της G7 που εξασφάλισε σήμερα μια εμπορική συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) — ενισχύοντας την οικονομική μας συνεργασία με την περιοχή, υποστηρίζοντας τις θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα και ενισχύοντας την εγχώρια ανθεκτικότητα», ανέφερε το DBT σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού του στον Κόλπο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίσκεψη έρχεται μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, για να διευκολυνυνιεί η ναυτιλία.

Η συμφωνία με τις χώρες του Κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντανακλούσε την «αλληλεγγύη και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με τους εταίρους του στον Κόλπο», σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Βρετανία θα καταργήσει περίπου 580 εκατομμύρια λίρες σε δασμούς ετησίως, ενώ μόλις εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, 360 εκατομμύρια λίρες από αυτό το ποσό «θα καταργηθούν την πρώτη ημέρα».

Οι βρετανικές εξαγωγές δημητριακών, τυριού τσένταρ, σοκολάτας και βουτύρου είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα που αναμένεται να καταστούν απαλλαγμένα από δασμούς βάσει των όρων της συμφωνίας.

Το τσένταρ θα μπορούσε να είναι ένα από τα βρετανικά τρόφιμα που πρόκειται να επωφεληθούν από την εμπορική συμφωνία με τα κράτη του Κόλπου.

Είναι η πέμπτη σημαντική εμπορική συμφωνία που υπογράφει ο πρωθυπουργός Στάρμερ, μετά τις συμφωνίες με την Ινδία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Νότια Κορέα, δίνοντας του ώθηση στις σκληρές πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δέχεται πιέσεις από τον πόλεμο του Ιράν.

«Η σημερινή συμφωνία είναι μια τεράστια νίκη για τις βρετανικές επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους που θα νιώσουν τα οφέλη τα επόμενα χρόνια μέσω υψηλότερων μισθών και περισσότερων ευκαιριών», δήλωσε ο Στάρμερ για την τελευταία εμπορική συμφωνία.

«Τα κράτη του Κόλπου είναι πολύτιμοι οικονομικοί εταίροι και αυτή η συμφωνία εμβαθύνει αυτή τη σχέση, χτίζοντας εμπιστοσύνη και ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για εμπόριο και επενδύσεις», πρόσθεσε.

