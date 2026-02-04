Νέο κύμα μαζικών απολύσεων ξεκίνησε σήμερα η ιστορική εφημερίδα Washington Post, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περάσει στα χέρια του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

Η εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια με τον δισεκατομμυριούχο να αποψιλώνει συνεχώς τα τμήματά της καθώς έχει ήδη απολύσει 400 άτομα τα τελευταία 3 χρόνια.

Οι σημερινές περικοπές ξεκίνησαν από τους ξένους ανταποκριτές της εφημερίδας ανέφερε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα θα πληγούν περισσότερο.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων που καταδικάζει τις απολύσεις λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

Δεν είναι ωστόσο τυχαίο ότι ο στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε σε αυτή τη χρονική περίοδο να κλείσει ολόκληρο το τμήμα της Washighton Post που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, ενώ στους απολυμένους είναι και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος της Post.