Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε στους New York Times τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε όταν έμαθε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές, με ενορχηστρωτή τον σύζυγό της, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία.

Όπως είπε, όταν επισκέφθηκε τον αστυνομικό, εκείνος είχε μπροστά του ένα μεγάλο φάκελο με φωτογραφίες και της ανακοίνωσε ότι όσα θα μάθαινε δεν θα την ευχαριστούσαν. Στην αρχή δεν αναγνώρισε τον εαυτό της στις φωτογραφίες και πίστεψε ότι είχε γίνει κάποιο λάθος.

«Εγώ είπα “δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε “αυτή είστε εσείς”.

Εγώ απάντησα “όχι” και άρχισα να έχω αμφιβολίες. Τότε αυτός μου είπε ξανά “αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι σας. Αυτά ανήκουν σε εσάς”. Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα “όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω”» ανέφερε η κυρία Πελικό.

I sat down with Gisele Pelicot for almost 3 hours in Paris. This Saturday, the first American interview ⁦@nytimes⁩ . An astonishing and deeply moving conversation. pic.twitter.com/7oB2VjQ7lz — Lulu NYT (@LuluGNavarro) February 10, 2026

Το σοκ κορυφώθηκε όταν ο αξιωματικός της ανακοίνωσε ότι ο σύζυγός της είχε συλληφθεί και ότι είχαν ταυτοποιηθεί 53 δράστες, ενώ υπήρχαν ακόμη 20–30 άγνωστοι.

«Μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές. Εγώ του είπα “αυτό είναι αδύνατο”, ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά» καταλήγει η Ζιζέλ Πελικό στο απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί το προσεχές Σάββατο, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Η Χαρά της Ζωής».

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, την ανώτατη ποινή, ενώ 51 συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση.