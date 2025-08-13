Λίγο πριν από τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ο Αντρέας Γεωργίου φωτογραφήθηκε για το περιοδικό ΟΚ! μαζί με την 28χρονη σύζυγό του και διηγήθηκαν άγνωστες ιστορίες από τη σχέση τους που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια στην Κύπρο. Σε μία από αυτές περιέγραψε τον απίστευτο τρόπο που ανακάλυψαν ότι θα γίνουν γονείς στο ταξίδι του μέλιτος που έκαναν με κρουαζιερόπλοιο στην Ασία σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της σειράς του Mega H Γη της Ελιάς.

Πώς το ανακαλύψατε ακριβώς;

Αντρέας Γεωργίου: Είμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Αν και η Σιμώνη δεν τρώει πολύ, έχει ανακαλύψει ένα μέρος που έφτιαχναν μπέργκερ και ήθελε κάθε μέρα να πηγαίνουμε εκεί.

Σιμώνη Χριστοδούλου: Εν τω μεταξύ, δεν έτρωγα ποτέ μπέργκερ μέχρι τότε.

Αντρέας: Έχω καταλάβει ότι έχει αρχίσει να τρώει παραπάνω. Φτάνουμε στο σημείο να έχω φάει το μισό μπέργκερ, εκείνη το έχει τελειώσει πριν από μένα μαζί με όλες τις πατάτες και μου λέει: «Τώρα ήταν μερίδα αυτό;». Και εκεί της απαντάω: «Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης». Κατεβαίνουμε στο επόμενο λιμάνι του Βιετνάμ, δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν βρίσκω φαρμακείο. Χρησιμοποιώ τον μεταφραστή του Google για να εξηγήσω τι ψάχνουμε. Με τα πολλά βρίσκουμε ένα τεστ, όχι σαν τα δικά μας, πανάρχαιο, με κάτι λωρίδες και αυτοκόλλητα. Βγαίνει θετικό. Καταλήγουμε να κάνουμε τέσσερα. Όλα θετικά. Και έχουμε μείνει να κοιτάμε ο ένας τον άλλο και να λέμε: «Είμαστε σε μια καμπίνα στη μέση του ωκεανού». Καταλαβαίνεις ότι τώρα πρέπει να περιμένω να φτάσει 18 η μικρή για να της κάνω αντίποινα που μας χάλασε τον μήνα του μέλιτος. Κάτι θα σκεφτώ, της το φυλάω!

Σιμώνη: Εγώ θυμάμαι να έχω έτσι κι αλλιώς ναυτίες, να είμαστε σε αυτό το πλοίο με τα κύματα να φτάνουν τα 6-7 μέτρα, να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι και ο Αντρέας να πηγαινοέρχεται, να τρώει, να πίνει, να κάνει σπα και να του λέω «σε μισώ!».

Σε ποιον το ανακοινώσατε πρώτα;

Σιμώνη: Στη μαμά μου, την πήραμε κατευθείαν.

Αντρέας: Μετά καλέσαμε την αδελφή μου και μετά τη Βάνα Δημητρίου, που θα πάρει η μικρή και το Βασιλική σαν δεύτερο όνομα. Το πρώτο θα είναι Μιράντα, από τη μαμά της Σιμώνης. Η Βάνα θα είναι σαν η δεύτερη γιαγιά της.

Αντρέας Γεωργίου: Αποκάλυψε τον τίτλο της νέας του σειράς

Λίγο πριν από το τέλος της συνέντευξης, ο Αντρέας Γεωργίου αποκάλυψε τον τίτλο της νέας σειράς που θα διαδεχτεί του χρόνου στο Mega τη «Γη της Ελιάς» καθώς η επιτυχημένη σειρά που δημιούργησε με τον Κούλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου θα ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι μετά από πέντε σεζόν: «Ενώ είχα πει ότι δεν ήθελα να τραβήξει τόσο –δύο χρόνια είχα πει ότι θα κρατήσει–, δεν με εκπλήσσει κιόλας. Ξεπεράσαμε το ρεκόρ των τεσσάρων σεζόν που είχαμε κάνει με το Μπρούσκο. Επειδή αυτές τις μέρες μοντάρουμε τα πρώτα επεισόδια του πέμπτου και τελευταίου κύκλου, πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος» αποκαλύπτει ο 43χρονος δημιουργός στο ΟΚ! και συνεχίζει:

«Νιώθω ότι από τον Σεπτέμβριο κάνουμε ένα πολύ ωραίο restart, τόσο ωραίο που τολμώ να πω ότι θα είναι η καλύτερη χρονιά της σειράς. Παράλληλα «κλειδώνω» το καινούριο πρότζεκτ που ετοιμάζουμε από πέρσι γιατί δεν ξέραμε ότι θα πηγαίναμε για πέμπτη σεζόν με τη «Γη της Ελιάς». Είναι ένα ερωτικό δράμα μυστηρίου που έχει τίτλο Μπλε Ώρες και θα γυρίζεται στην Τσαγκαράδα, στην Πορταριά, στις Μηλιές, στον Βόλο και στη Σκιάθο. Ξέρεις ότι κάθε φορά επικεντρωνόμαστε σε μια διαφορετική περιοχή της Ελλάδας. Ένα-δυο ονόματα έχουν ήδη κλείσει, οι οντισιόν προχωράνε και τον Σεπτέμβριο θα γίνουν τα πρώτα γυρίσματα. Προσπαθώ να έχω ένα διαφορετικό και φρέσκο καστ».

