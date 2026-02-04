Μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών, το «Καφέ της Χαράς» του Χάρη Ρώμα διαδραματιζόταν στο φανταστικό χωριό «Κολοκοτρωνίτσι». Σύμφωνα με σενάριο το μέρος αυτό βρισκόταν στον νομό Αρκαδίας, στην πραγματικότητα όμως, όπως ήρθε να μας θυμίσει σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Μέρος των γυρισμάτων της σειράς του ΑΝΤ1 «Το Καφέ της Χαράς», που έκανε πρεμιέρα το 2003, γινόταν στη δυτική Αργολίδα και συγκεκριμένα στο παραδοσιακό χωριό Καρυά. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων και είναι κτισμένη στις πλαγιές του Αρτεμισίου όρους. Σήμερα ο μόνιμος πληθυσμός της Καρυάς είναι 125 άνθρωποι και ανήκει στον δήμο Άργους – Μυκηνών. Η Καρυά αποτελεί παλιό κεφαλοχώρι, φτάνοντας τους 1.500 κατοίκους το 1940.

Advertisement

Advertisement

Στην εκπομπή μίλησε ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του «Καφέ της Χαράς», Χάρης Ρώμας: «Ψάχναμε να βρούμε παραδοσιακά χωριά ώστε να μοιάζει κάτι παλιό και καλαίσθητο» αποκάλυψε. «Είχαμε καταλήξει σε 10 χωριά. Με αυτό το χωριό πραγματικά μαγευτήκαμε. Το σίριαλ είναι τοποθετημένο στην Αρκαδία. Εγώ λέω “είμαι περήφανος Αρκάς” και έχω βραβευτεί από τους συλλόγους Αρκάδων ακόμα και των ομογενών στη Νέα Υόρκη» συμπληρώσε, εξηγώντας έτσι γιατί το είχε ονομάσει «Κολοκοτρωνίτσι», από τον ήρωα του ’21 που καταγόταν από το Λιμποβίσι Αρκαδίας.

Το αρχικό καστ της σειράς του ΑΝΤ1, το «Καφέ της Χαράς».

«Πηγαίναμε όσο μπορούσαμε πιο συχνά, κάναμε τις μεγάλες σκηνές στην πλατεία. Όλο το χρώμα και όλη τη λάμψη την έδωσε αυτό το χωριό» κατέληξε ο τηλεοπτικός δήμαρχος Πώποτας. Το «Καφέ της Χαράς» επανήλθε στις τηλεοπτικές οθόνες με άλλους δύο κύκλους το 2019.

Τα εξωτερικά πλάνα του δημαρχείου είχαν γυριστεί στα Μεταλλεία Λαυρίου, ενώ το παντοπωλείο των «Πολυμενέων», ο φούρνος των «Πουλόπουλων» αλλά και η εκκλησία με το σιντριβάνι στον προαύλιο χώρο, βρίσκονται στον Κουβαρά Αττικής.