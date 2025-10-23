Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Klavdia στη Eurovision και μάλιστα με τραγούδι στην ελληνική γλώσσα, δεν είναι λίγοι οι νεαροί συνάδελφοί της που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην επόμενη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ήδη μπει στο στούντιο ηχογράφησης αναζητώντας το ιδανικό τραγούδι που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει με επιτυχία την Ελλάδα στη Eurovision, είναι η 24χρονη Marseaux.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εκτός από τη Marseaux, μία άλλη ταλαντούχα ερμηνεύτρια της νέας γενιάς που ονειρεύεται να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision είναι η παλιότερη νικήτρια του The Voice, Joanne, που ανήκει, όπως και η Marseaux στη Minos-EMI/Universal.

H Joanne δεν κρύβει την επιθυμία της να πάει στη Eurovision.

Άλλη μία τραγουδίστρια που θα προσπαθήσει να βρεθεί στη Eurovision, είναι η ταλαντούχα Τάνια Μπρεάζου που ανήκει στο δυναμικό της Panik Records. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά της στις συζητήσεις για τον διαγωνισμό τραγουδιού, αυτή τη φορά όμως η ίδια φέρεται να είναι πιο έτοιμη από ποτέ.

Ένα άλλο όνομα που πολλοί πιστεύουν ότι αξίζει να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, είναι ο Good Job Nicky, ο οποίος είχε ήδη από πέρσι έτοιμο τραγούδι αλλά τελικά την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην το καταθέσει, λέγοντας στο κοινό του ότι θα είναι υποψήφιος για τον ελληνικό τελικό. τη φετινή χρονιά.

Ο Good Job Nicky με την Κική Τσόλκα από τη Minos- EMI/Universal.

Άλλα δυο ονόματα που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, είναι ο 26χρονος Zaf που άνοιξε την περσινή συναυλία των Coldplay και ο Ακύλας που είχε λάβει μέρος πριν από τρεις σεζόν στο The Voice και αυτοπροσδιορίζεται ως queer.