Το πρώτο τους παιδί υποδέχτηκαν ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Η κόρη τους ήρθε στον κόσμο ακριβώς τις μέρες που την περίμεναν και ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του στην ανάρτηση που έκανε από το μαιευτήριο το μεσημέρι της Τρίτης, 26 Αυγούστου.

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια».

Αντρέας Γεωργίου: «Θέλουμε να κάνουμε πολλά παιδιά»

Σε συνέντευξή στο περιοδικό ΟΚ! πριν από λίγες εβδομάδες, ο Αντρέας Γεωργίου είχε περιγράψει τα συναισθήματά του: «.Θέλουμε πολλά παιδιά, τα σκυλιά μας, τη δουλειά μας. Η Σιμώνη μάλιστα ετοιμάζει κάτι δικό της αλλά είναι νωρίς ακόμα να το πει. Κι αυτό είναι κάτι που θαυμάζω επάνω της- θέλει να διατηρεί την ανεξαρτησία της, δεν ένιωσα ποτέ ότι τη “σέρνω”. Έχει τις δικές της ισχυρές πεποιθήσεις, ερχόμαστε συχνά σε σύγκρουση αλλά αυτό μας κρατάει ως ζευγάρι σε συνεχή εγρήγορση. Η τριβή που έχουμε με βοηθάει να εξελίσσομαι ως άνθρωπος».