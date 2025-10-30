Καλεσμένος στην εκπομπή του καλού του φίλου, Φώτη Σεργουλόπουλου ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Πέμπτης. Ο 53χρονος ηθοποιός, παρουσιαστής και σεναριογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς στο Mega.

«Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που ζήτησε ο κόσμος» αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο «Πρωίαν σε είδον». «Περισσότερο πρέπει να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό show στο οποίο μέσα θα υπάρχουν και συνεντεύξεις και καινούριες σκηνές και αναμνήσεις από παλιές σκηνές».

Στη συνέχεια ο Φώτης Σεργουλόπουλος ρώτησε τον καλεσμένο του αν τελικά ο ρόλος του «Σπύρου» που υποδυόταν στη σειρά ήταν τελικά gay: «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά» εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης. «Δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα gay αγόρι δεν ήταν κάτι που είχα το θάρρος να γράψω τότε» συμπλήρωσε, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι στο δημόσιο coming out του τον επηρέασε ο ίδιος ο Φώτης Σεργουλόπουλος. «Πάρα πολύ με βοήθησε που ήμασταν μαζί, που σε έβλεπα να μεγαλώνεις τον Γιώργο».

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη το 2005.

Γιώργος Καπουτζίδης: «Αν συγκρουστείς με το μίσος, την πάτησες»

«Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο ο κύκλος σου είναι όλη η Ελλάδα» συνέχισε με την Τζένη Μελιτά να αναρωτιέται γιατί να μην είναι έτοιμη η χώρα αυτή να αποδεχτεί στο σύνολό της τη διαφορετικότητα. «Δεν θα ετοιμαστεί ποτέ» απάντησε κατηγορηματικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ο άλλος έχει επιλέξει να μισεί. Το μίσος είναι επιλογή. Στο μαθαίνουν, στο διδάσκουν και εσύ επιλέγεις να το πάρεις και να το έχεις μέσα στη μέρα ως οδηγό. Αν έχεις αγάπη, αυτό που έχεις να κάνεις είναι, όχι να συγκρουστείς με το μίσος αλλά να πάρεις τα φτερά της αγάπης και να πετάξεις μακριά από το μίσος. Γιατί αν συγκρουστείς με το μίσος, την πάτησες. Το μίσος είναι πολύ διαβρωτικό. Διαβρώνει καταρχάς τον άνθρωπο που τον έχει μέσα του και μετά ό,τι άλλο υπάρχει γύρω γύρω».

«Είναι πολύ, πολύ, πολύ, λάθος τεράστιο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Δέκα και δέκα το πρωί να βλέπουμε δολοφονίες, δολοφόνους, βιαστές, είναι απαράδεκτο. Κάνει κάποιος μία δολοφονία; Να δικαστεί και να μπει στη φυλακή. Αλλά εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή. Ξέρεις τι κάνουμε; Βρίσκουμε έναν δολοφόνο, τον βάζουμε στις 10 και λέμε “μισήστε τον”. Αν μου βάλεις εμένα να μισήσω τη Δευτέρα τον έναν δολοφόνο, την Τετάρτη τον τρίτο δολοφόνο, όταν συνηθίσω αυτή τη διαδικασία, πολύ γρήγορα, θα μάθω να μισώ τον γείτονά μου, τον οποιοδήποτε» κατέληξε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο πιο εύστοχο, ίσως, τηλεοπτικό σχόλιο για την φετινή σεζόν.