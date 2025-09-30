Η Τζέιν Φόντα αποθεώθηκε κυριολεκτικά στο Παρίσι περπατώντας στην πασαρέλα πασίγνωστης εταιρείας προϊόντων ομορφιάς στο πλαίσιο της γαλλικής εβδομάδας μόδας. Η διάσημη ηθοποιός που θεωρείται ως μια από τις πιο όμορφες σταρ στην ιστορία του Χόλιγουντ, όχι μόνο αρνείται να αποσυρθεί αλλά συνεχίζει την καριέρα της στην υποκριτική και πρωταγωνιστεί στη διαφημιστική καμπάνια της ίδιας εταιρείας.

Στο ίδιο show την Ελλάδα εκπροσώπησε όπως και πέρσι, η πρώην σταρ Ελλάς και παρουσιάστρια, Δούκισσα Νομικού που εμφανίστηκε δίπλα στην Κάρα Ντελεβίν, την Κένταλ Τζένερ και την Εύα Λογκόρια.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Τζέιν Φόντα έχει μιλήσει με σοφά λόγια για την αξία του κάλλους: «Η πιο απίστευτη ομορφιά και ο πιο ικανοποιητικός τρόπος ζωής προέρχονται από την επιβεβαίωση της δικής σου μοναδικότητας» έχει πει σε συνέντευξή της.

«Εξακολουθούμε να ζούμε με το παλιό πρότυπο της ηλικίας ως ένα τόξο» έχει πει η 87χρονη σήμερα Τζέιν Φόντα. «Αυτή είναι η παλιά μεταφορά: γεννιέσαι, φτάνεις στο αποκορύφωμα στη μέση ηλικία και μετά παρακμάζεις. Μια πιο κατάλληλη μεταφορά για τη γήρανση είναι μια σκάλα. Η ανοδική ανύψωση του ανθρώπινου πνεύματος, που μας οδηγεί στη σοφία, την πληρότητα και την αυθεντικότητα».

Η Κένταλ Τζένερ άνοιξε το show.

Η Εύα Λονγκόρια.

Η Κάρα Ντελεβίν.

Η Δούκισσα Νομικού στο φινάλε της επίδειξης (αριστερά), ενώ στην άλλη άκρη διακρίνεται η Άντι Μακντάουελ.