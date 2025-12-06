Σε περίπτωση που δεν το έχετε παρατηρήσει, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Και όσο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη λίστα με τα ψώνια μας, κλέψαμε λίγο χρόνο να απολαύσουμε τις τελευταίες εορταστικές φωτογραφίες της Κιμ Kαρντάσιαν στο Instagram, που μας έκαναν να ανυπομονούμε για τον Άγιο Βασίλη…

Am I the only one who finds Kim Kardashian repulsive? pic.twitter.com/U3BD1x2YgW

December 6, 2025

Η σταρ των ριάλιτι σόου, επιχειρηματίας και ηθοποιός της σειράς All’s Fair έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της: «Merry Kimsmas», καθώς παρουσίαζε τρία απολύτως απίστευτα σύνολα (προειδοποίηση: κανένα από αυτά δεν είναι κατάλληλο για το χριστουγεννιάτικο γεύμα με την οικογένεια).

Οι φωτογραφίες είχαν μια σαφή αίσθηση της δεκαετίας του 1960 και παραπέμπουν σε σέξι λαγουδάκι του χιονιού, με την Kιμ να ποζάρει με τρία διαφορετικά σύνολα.