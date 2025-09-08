Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι ξεκίνησαν οι πρόβες για τον πολυαναμενόμενο 4ο κύκλο του Maestro.

Η επιτυχημένη σειρά επιστρέφει με νέες ιστορίες και ανατροπές, ενώ ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θα βρίσκεται ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ανάρτηση της ηθοποιού αποκαλύπτει τον ενθουσιασμό της για τη νέα σεζόν και κρατά τους θαυμαστές σε προσμονή για όσα έρχονται.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν κρύβει τη χαρά της από τη στιγμή που πήρε τα σενάρια στα χέρια της. Αφού έδωσε spoiler για τις πρόβες που ξεκίνησαν για το πρώτο επεισόδιο. «It’s about time • NEW SEASON • #rehearsals 🧿ep1/ MAESTRO IN BLUE 🎬 @netflix @maestroinblue.tvseries

Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!». Γράφει στην πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram και δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες.

Η ανάρτηση για τον νέο κύκλο του Maestro στο Netflix