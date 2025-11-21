Μια αναπάντεχη πρόταση θα δεχτούν επίσημα αυτές τις μέρες ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου από την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Οι δύο καλλιτέχνες που φέτος ενώνουν τις δυνάμεις τους κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο νυχτερινό κέντρο «Αθηναία» στον πεζόδρομο της Ερμού, θα παρουσιάσουν μαζί, αν πουν τελικά το “ναι”, το μεγάλο πρωτοχρονιάτικο show του Open σε εκτέλεση παραγωγής Barking Well.

Μάλιστα οι πρώτες φήμες έλεγαν ότι το show, που θα είναι μαγνητοσκοπημένο, θα παρουσίαζε ο Νίκος Κοκλώνης αλλά εκείνος είχε σπεύσει από την αρχή να ξεκαθαρίσει πως η επιστροφή του θα γίνει με το J2US, το οποίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα κάνει πρεμιέρα τελικά στα τέλη Ιανουαρίου.

Τα Χριστούγεννα του 2020, η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής είχαν τραγουδήσει μαζί στον ημιτελικό του J2US- η Άντζελα είχε διαγωνιστεί στο show με παρτενέρ τον παρουσιαστή Παύλο Σταματόπουλο το 2022.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη λαμπερή τηλεοπτική βραδιά θα παρελάσουν πολλοί τραγουδιστές με τους οποίους έχει συνεργαστεί και ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου στο παρελθόν και επειδή μιλάμε για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, θα υπάρξει ξεχωριστή ενότητα με ποντιακά τραγούδια και χορό ώστε να τιμήσει την καταγωγή του και ο Λευτέρης Πανταζής- το κανονικό του όνομα εξάλλου είναι Ελευθέριος Παγκοζίδης.

Η τελευταία φορά που οι δύο τραγουδστές είχαν συνεργαστεί ήταν το 2010 στο Polis Stars.

Λευτέρης Πανταζής: Η εξομολόγηση για την Άντζελα Δημητρίου

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά» είχε παραδεχτεί πριν από λίγες μέρες ο Λευτέρης Πανταζής σε κοινή τους συνέντευξη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά».

«Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλοι την οικογένεια τους» παραδέχτηκε ο 70χρονος τραγουδιστής για την 71χρονη συνάδελφό του. «Η οικογένεια φοβάται μη χάσει το “χρυσό” φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας»