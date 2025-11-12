Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρης Πανταζής συνεργάζονται ξανά σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας τη φετινή σεζόν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου και κλήθηκε να απαντήσει μεταξύ άλλων, αν είναι ξανά ζευγάρι με τον συνάδελφό της.

Η Άντζελα Δημητρίου έδωσε το παρών στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου στα πλαίσια του Athens Fashion Week. «Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος. Πάντα επιλέγω να έχω εκκεντρικό look. Σήμερα μου πήρε πολλή ώρα για να ετοιμαστώ», είπε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

«Με τον Λευτέρη πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε εμένα και τον Λευτέρη Πανταζή, υπάρχει μόνο συνεργασία. Τα έχετε μπερδέψει», απάντησε η Άντζελα Δημητρίου σε σχετική ερώτηση.

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, μέσα από την πρώτη τους συνεργασία, η οποία τους οδήγησε σε μια πολύχρονη σχέση.

Αν και ο χωρισμός τους ήρθε ύστερα από χρόνια έντασης και επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι σχέσεις τους παρέμειναν καλές. Μάλιστα, αρκετά χρόνια αργότερα, οι δυο καλλιτέχνες εμφανίζονται ξανά μαζί, με μεγάλη επιτυχία.