Μπορεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης να κρατάει ακόμα κλειστά τα χαρτιά του, πηγές της HuffPost επιβαβαιώνουν ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου πέφτει ξανά η κλακέτα του σκηνοθέτη για τo πρώτο γύρισμα του Maestro στους Παξούς αν και οι τηλεθεατές θα πρέπει να περιμένουν μετά το πρώτο μισό του 2026 για να κάνει πρεμιέρα η σειρά πρώτα στο παγκόσμιο Netflix και αμέσως μετά στο Mega.

Αυτές τις μέρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρίσκεται στην Αθήνα γράφοντας τις τελευταίες σκηνές για τη σειρά που αγαπήθηκε εξίσου από το κοινό και τους κριτικούς. Μάλιστα, στο πρωταγωνιστικό καστ θα προστεθούν δύο νέοι μεγάλοι ρόλοι που αναμένεται να έχουν καταλυτικό ρόλο στα αναπάντητα ερωτήματα του προηγούμενου κύκλου.

Advertisement

Advertisement

Ενώ ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «αποφασίζει» για τη μοίρα των τηλεοπτικών ηρώων του, η Κλέλια Ανδριολάτου φιλοξενήθηκε στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στις Μηλιές Πηλίου καθώς οι δύο γυναίκες συνδέονται πλέον με ιδιαίτερη σχέση. «Με τη Μαρία 🤍 που πάντα θέλω να είμαι» έγραψε στο Instagram με τη Σμαράγδα Καρύδη να σχολιάζει: «Κι εγώ με τη Μαρία θέλω να μαι… Και με σένα ❤️».

Η Μαρία Καβογιάννη με την Κλέλια Ανδριολάτου.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης- Μόργκαν Φρίμαν: Μια φιλία χολιγουντιανών προδιαγραφών

Στα τέλη Ιουνίου ο διάσημος ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν, που είχε διαφημίσει το Maestro μέσα από το Instagram του, ταξίδεψε στους Παξούς και συναντήθηκε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι δύο άντρες πέρασαν πολλές ώρες μαζί συζητώντας, και όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον του 49χρονου δημιουργού της σειράς, «συζήτησαν σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεργαστούν».