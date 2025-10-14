Γεννητούρια στο παλάτι του Μονακό: Ο μικρότερος γιος της πριγκίπισσας Καρολίνας, Πιερ Κασιράγκι και η 40χρονη Ιταλίδα σύζυγός του, υποδέχτηκαν αθόρυβα το τρίτο τους παιδί πριν από λίγα 24ωρα., ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, τον Στέφανο, 8 ετών, και τον Φραντσέσκο, 7 ετών.

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση του Πιερ Κασιράγκι είχε γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου στο Yacht Club του Μονακό, στο οποίο είναι αντιπρόεδρος.

Advertisement

Advertisement

Όπως συνηθίζεται στον πριγκιπικό οίκο των Μοντεγάσκων, τόσο ο Πιερ Κασιράγκι, που δεν επιθυμεί καθόλου να τον αποκαλούν «πρίγκιπα», όσο και η, πρώην δημοσιογράφος και μοντέλο, Μπεατρίτσε Μπορομέο είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν κρυφή την εγκυμοσύνη που έμελλε να αποκαλυφθεί με μια εμφάνισή της στα τέλη Μαΐου στην επίδειξη του οίκου Dior, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι από την αρχή του γάμου του είχε δηλώσει ότι θέλει να κάνει μια μεγάλη οικογένεια.

Πιερ Κασιράγκι: Η απώλεια που τον στιγμάτισε

Ο Πιερ Ρενιέ Στέφανο Κασιράγκι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1987 και ήταν ο μικρότερος γιος της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό και του δεύτερου συζύγου της, Στέφανο Κασιράγκι. Οι παππούδες του από τη μητέρα του ήταν ο πρίγκιπας Ρενιέ και η ηθοποιός Γκρέις Κέλι. Όταν ο Πιερ ήταν μόλις τριών ετών όταν ο πατέρας του έχασε τη ζωή του σε ένα ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας με την οικογένειά του σε ένα αγρόκτημα στο Saint-Rémy-de-Provence της Γαλλίας, όπου φοιτούσε σε δημόσιο σχολείο.

Η Καρολίνα του Μονακό με τον Στέφανο Κασιράγκι στη βάφτιση του Πιερ Κασιράγκι τον Δεκέμβριο του 1987.

Ο Πιερ Κασιράγκι, που μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, συνέχισε τις σπουδές του, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas του Παρισιού, όπου σπούδασε νομικά, και στη συνέχεια στο Μιλάνο, όπου απέκτησε πτυχίο Διεθνούς Οικονομίας και Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Bocconi. Eκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε την πανέμορφη συμφοιτήτριά του, Μπεατρίτσε Μπορομέο, το 2008, η οποία ήταν επίσης γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Παντρεύτηκαν πρώτα με πολιτικό και ύστερα με θρησκευτικό γάμο το 2015.

Η Μπεατρίτσε Μπορομέο και ο Πιερ Κασιράγκι στον γάμο του θείου του, πρίγκιπα Αλβέρτου με τη πριγκίπισσα Σαρλίν το 2011.

Σήμερα, είναι ο κύριος μέτοχος της κατασκευαστικής εταιρείας Engeco με έδρα το Μονακό, η οποία ιδρύθηκε από τον πατέρα του το 1984. Είναι επίσης ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ενοικίασης ελικοπτέρων Monacair.

Λάτρης του αθλητισμού, ο Πιερ Κασιράγκι έχει πάθος για την ιστιοπλοΐα και περνάει πολύ χρόνο στο στο Yacht Club του Μονακό. Είναι ο καπετάνιος της ομάδας Malizia, με την οποία έχει συμμετάσχει σε σημαντικούς αγώνες όπως η Ρεγκάτα Παλέρμο-Μόντε Κάρλο και ο Αγώνας Fastnet. Το 2019, ήταν συν-καπετάνιος του ιστιοφόρου Malizia II που μετέφερε την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά μήκος του Ατλαντικού στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα.

Advertisement

«Ιστιοπλοεί με τα GC32, τα ταχύτερα σκάφη στον κόσμο, τα ίδια που χρησιμοποιούνται στο America’s Cup» είχε δηλώσει σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του. «Τώρα άνοιξε μια λέσχη μεσαιωνικής μάχης, οπότε ασχολείται με τη μεσαιωνική μάχη. Στο τέλος, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και λέμε: ‘‘Απλά πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε και να προσευχηθούμε”». Όταν ο Πιερ Κασιράγκι διέσχισε τον Ατλαντικό με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, η τελευταία αποκάλυψε ότι οι γιοι της ήταν «συγχυσμένοι», καθώς «δεν είχε απομακρυνθεί ποτέ από το σπίτι για περισσότερο από δύο ημέρες». Για να τους παρηγορήσει, «σκέφτηκε να επινοήσει μια σειρά από παιδικά τραγουδάκια για το ταξίδι του Πιερ», τα οποία έκανε τελικά βιβλίο με τίτλο Capitan Papaia e Greta.

Ο Πιερ Κασιράγκι έχει αναπτύξει από μικρός έντονη φιλανθρωπική δράση: Το 2007 είχε ταξιδέψει στην Αφρική με τη μητέρα του για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης AMADE Mondiale ενώ υποστηρίζει έμπρακτα τον φιλανθρωπικό αγώνα «Sail for a Cause», ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις σε άπορα παιδιά και βοηθάει τους μετανάστες.

Advertisement

Advertisement