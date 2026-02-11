Oλοκληρώθηκε η ψηφοφορία του πρώτου ημιτελικού του «Sing for Greece 2026» μέσα από τον οποίο προέκυψαν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Οι 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν τα υποψήφια τραγούδια τους, διεκδικώντας μία θέση στον ελληνικό τελικό. Αυτοί όμως που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Ακύλας (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Η τηλεοπτική βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία. Η τραγουδίστρια που πέρυσι χάρισε στην Ελλάδα την έκτη θέση ερμήνευσε και πάλι την «Αστερομάτα» με την παρουσία της να παραμένει πιστή με εκείνη στον διαγωνισμό τραγουδιού τον περασμένο Μάιο. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τα γυαλιά-σήμα κατατεθέν της εικόνας της, η Κλαυδία τραγούδησε το κομμάτι πάνω σε έναν ανθρώπινο βράχο, γύρω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί κεριά.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση της Κλαυδίας



Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων

Στη σκηνή διαγωνίστηκαν 14 τραγούδια, με την πρόκριση να καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Οι υπόλοιπες 14 συμμετοχές θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από όπου επίσης επτά καλλιτέχνες θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

Ferto – Ακύλας

Parea – Evangelia

Χάνομαι – Marseaux

The Other Side – Alexandra Sieti

Aphrodite – Desi G



Slipping Away – Niya

2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

Drop It – THE Astrolabe

Άλμα – Rosanna Mailan

Europa – STEFI

The Songwriter – Revery

Chaos – Dinamiss

YOU & I – STYLIANOS

Χίλια Κομμάτια – Spheyiaa

Την παρουσίαση των τριών τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

Τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.