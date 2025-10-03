Η εκπομπή «Power Talk» έριξε πρόωρα αυλαία, μόλις έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η απόφαση πάρθηκε από κοινού ανάμεσα στο κανάλι και την Τατιάνα Στεφανίδου, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυμαίνονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (2%-4%) και δεν βελτιώθηκαν ούτε μετά τις αλλαγές που επιχειρήθηκαν στη θεματολογία και στο στούντιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η απόφαση για το «διαζύγιο» ήταν συναινετική, με την παρουσιάστρια να επικοινωνεί άμεσα με τη διοίκηση του σταθμού, δηλώνοντας στη διάθεσή τους και αντιμετωπίζοντας την εξέλιξη με ψυχραιμία. Αν και αρχικά υπήρχε η σκέψη να συνεχιστεί η εκπομπή έως το τέλος Οκτωβρίου, τελικά οι αποφάσεις ελήφθησαν νωρίτερα.

Το «Power Talk» έκανε πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση μετά από έναν χρόνο αποχής. Ωστόσο, η ανταπόκριση του κοινού δεν ήταν η αναμενόμενη και, παρά τις «τονωτικές ενέσεις» και τις προσπάθειες ανανέωσης, η κατάσταση δεν άλλαξε. Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται.

Η ανακοίνωση του σταθμού

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.