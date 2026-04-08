Σε μερικό… lifting φαίνεται πως προχωράει ο ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν προκειμένου να μπει πιο οργανωμένα στον ανταγωνισμό. Τα τελευταία χρόνια το κανάλι μοίρασε πολλά χρήματα σε ανθρώπους που έφεραν τα επιθυμητά αποτέλεσματα με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολυσυζητημένη μεταγραφή του Χρήστου Φερεντίνου που παρουσίασε τρία τηλεπαιχνίδια σε τρεις σεζόν (Μονομάχος, Still Standing, The Wall) χωρίς ακόμα να έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Η Τατιάνα Στεφανίδου έμεινε μόλις έναν μήνα στον ΣΚΑΪ.

Από την Τατιάνα Στεφανίδου και τον Κώστα Τσουρό, μέχρι το (πολύ) άδοξο τέλος της συνεργασίας με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, τη φετινή χρονιά ο ΣΚΑΪ δεν σταμάτησε να χαρίζει τίτλους με αρνητική χροιά, την ίδια στιγμή που οι πρωινές του ενημερωτικές εκπομπές σημείωναν πρωτιές στο σύνολο κοινού.

Ο Κώστας Τσουρός, που έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ για άλλη μία χρονιά, μέχρι το τέλος της σεζόν θα πρέπει να γνωρίζει πώς σκοπεύουν να τον αξιοποιήσουν από το φθινόπωρο, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι η εκπομπή του θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου.

Το ένα σενάριο τον θέλει να μετακινείται στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, εκτός αν τελικά βρεθεί εκείνος δίπλα στη Μαρία Αναστασοπούλου και ο όχι ο καλός της φίλος Δημήτρης Πανόπουλος, του οποίου όμως το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι. Όσο για τον Άρη Πορτοσάλτε, ακούγεται ότι μπορεί να πάρει τη δική late night εκπομπή και να βγαίνει ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου.

Η αρχική ομάδα του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ που στην πορεία συρρικνώθηκε.

Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος: Οι διαπραγματεύσεις με τον ΣΚΑΪ και το ραντεβού με την ΕΡΤ

Το μεγάλο στοίχημα του ΣΚΑΪ είναι η απόκτηση της εκπομπής «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάστη Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι διατηρούν άριστες σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Ζούλα από την εποχή που τους είχε φέρει στην ΕΡΤ (από τον ΣΚΑΪ). Εξάλλου και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού προοριζόταν αρχικά πατήσει στα χνάρια του πετυχημένου μαγκαζίνο της ΕΡΤ, άσχετα αν το τελικό αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό.

Η διαρροή των συζητήσεών τους με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, ήταν κάτι που δεν επεδίωξε καμία πλευρά, με το κανάλι του Φαλήρου να δηλώνει προς το παρόν «ουδέν σχόλιον». Η πρόταση είναι δελεαστική οικονομικά σε σχέση με τα δεδομένα της κρατικής τηλεόρασης, ενώ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου εκτός από παρουσιάστρια της εκπομπής έχει και το ρόλο της παραγωγού μαζί με τον σύζυγό της Νάσο Γαλακτερό.

Το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου στην παρουσίαση προγράμματος του ΣΚΑΪ το 2019.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το αχώριστο τηλεοπτικό δίδυμο έχει ακόμα ένα ραντεβού με την ΕΡΤ αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ μετά την -εύλογη- ανησυχία που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα στους συνεργάτες τους, τους είπαν «να μην πιστεύουν όσα διαβάζουν και ακούνε», ξεκαθαρίζοντας έτσι ότι τίποτα δεν είναι ακόμα δεδομένο.