Κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας της στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας Hit Me Hard and Soft, ένας βίαιος θαυμαστής της Μπίλι Αιλις άρπαξε την Αμερικανή τραγουδίστρια και και την έσυρα στο πάτωμα σ’ ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο.

Βίντεο δείχνει την Αιλις να περπατάει αμέριμνη δίπλα στην κεντρική σκηνή τραγουδώντας και δίνοντας high five στους θαυμαστές, οι οποίοι στέκονται πίσω από ένα κιγκλίδωμα.

Κάποια στιγμή, ο άγνωστος θαυμαστής φαίνεται να της τραβάει με δύναμη το χέρι, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να χάσει την ισορροπία της και σχεδόν να πέσει στο έδαφος.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η Billie φαίνεται να τραβιέται προς τα πίσω και να πέφτει στο πάτωμα, ενώ το πλήθος γύρω της ξεσπά σε κραυγές. Η ασφάλεια παρενέβη αμέσως και απομάκρυνε το πλήθος από το φράγμα, ενώ η Αιλις σηκώθηκε και συνέχισε να περπατάει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα!

Η Billie δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 23χρονη έχει να αντιμετωπίσει ανάρμοστη συμπεριφορά από θαυμαστές. Το 2019, ένας θαυμαστής έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της ενώ αυτή αλληλεπιδρούσε με το κοινό στο Ώστιν.