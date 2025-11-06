Πολύ στεναχωρημένος δηλώνει ο καταξιωμένος ηθοποιός. Θοδωρής Κατσαφάδος, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου με αφορμή τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

«Εγκλωβίστηκα» λέει ο Θοδωρής Κατσαφάδος, «δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που συνέβη». Σε αντίθεση με ό,τι ακούστηκε ο ηθοποιός είχε κληθεί από τους συντελεστές του Real View να σχολιάσει τη συνέντευξη που είχε δώσει την προηγούμενη μέρα η κόρη του, Μαριλού, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ, αλλά βρέθηκε να μιλάει για την οργισμένη αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου που είχε προκύψει λίγη ώρα πριν.

«Επικοινώνησα και με τον Στράτο Τζώρτζογλου και με τον Απόστολο Γκλέτσο» αποκάλυψε αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο Θοδωρής Κατσαφάδος συμπληρώνοντας πως δεν ήθελε να υπάρχει κάποια παρεξήγηση με τους συναδέλφους του. «Δεν θα έλεγα ποτέ ότι ένας ηθοποιός δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για το τι συμβαίνει στο θέατρο» διευκρινίζει. «Ποιος είμαι εγώ για να το πω, ο “ποιοτικός”, ο ιερέας της Τέχνης;».

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος με την κόρη του, Μαριλού που ακολουθεί με επιτυχία τα βήματά του.

Παράλληλα, δε, επιμένει στην άποψή του πως ο ίδιος δεν θα μπορούσε ποτέ να υποστηρίξει ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι γιατί δεν το πιστεύει.

Αυτή την περίοδο ο Θοδωρής Κατσαφάδος ολοκληρώνει τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του Maestro και στη συνέχεια θα συναντήσει τηλεοπτικά τον Γιάννη Μπέζο στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ ήρωες».