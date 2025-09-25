Τις εντυπώσεις κέρδισε για άλλη μια φορά η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας που για πολλούς θεωρείται ως η πιο καλοντυμένη εστεμμένη στον πλανήτη. Η 55χρονη σύζυγος του βασιλιά Αμπτουλάχ έδωσε το παρών το βράδυ της Τρίτης στην επίσημη δεξίωση που παρέθεσε η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Αφορμή στάθηκε η -επετειακή- 80η ετήσια Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία.

Η βασίλισσα Ράνια επέλεξε μίντι κρεμ φόρεμα από μετάξι του οίκου Balenciaga, δερμάτινη τσάντα και ζώνη Jacquemus και γόβες με την υπογράφή της Amina Muaddi, της σχεδιάστριας με καταγωγή από την Ιορδανία- στις διάσημες πελάτισσές της ανήκουν η Ριάνα και η Κιμ Καρντάσιαν. Όσο για τη Μελάνια Τραμπ επέλεξε κοστούμι Dolce & Gabbana και μπλούζα Max Mara.

Την επόμενη μέρα, η βασίλισσα Ράνια απαθαντίστηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τίτλο «Κάλεσμα σε δράση για τα παιδιά της Παλαιστίνης» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα της Ιορδανίας, του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εμφάνισή της αυτή, η βασίλισσα Ράνια επέλεξε πουκάμισο από τη γαλλική φίρμα Sebline και φλοράλ φούστα από την pre-fall συλλογή της Νεοζηλανδής Emilia Wickstead, που θεωρείται από τις αγαπημένες σχεδιάστριες της πριγκίπισσας Κάθριν. Τo σύνολο συμπλήρωσαν μίνι by the way τσάντα Fendi, σκουλαρίκια Boghossian και γόβες Jennifer Chamandi.