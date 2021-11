ABBA Voyage: Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ του avatar live σόου

Με τίτλο ABBA Voyage, η «συναυλιακή εμπειρία» της ιστορικής μπάντας θα λάβει χώρα σε μια ειδικά κατασκευασμένη αρένα στο Ανατολικό Λονδίνο και θα περιλαμβάνει ψηφιακές εκδοχές των τεσσάρων μελών της που θα ερμηνεύουν τα παλιά αγαπημένα τραγούδια, όπως και τις νέες επιτυχίες I Still Have Faith In You και Don’t Shut Me Down .

ABBA Voyage The ABBAtars have been seen in action for the first time, and we can't wait to see more