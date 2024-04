«Aυτό που χρειάζεται τώρα ο κόσμος είναι αγάπη»: Πρώτο τρέιλερ του Joker: Folie à Deux

Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, το «Joker: Folie à DeuxΤο Folie A Deux» -ο τίτλος παραπέμπει σε μία σπάνια διαταραχή, γνωστή και ως δυαδική τρέλα, στην οποία δύο άτομα εμφανίζουν την ίδια παραληρητική κατάσταση- θα έχει στοιχεία μιούζικαλ. Σύμφωνα με το Variety, αναμένεται να περιλαμβάνει περί τα 15 κομμάτια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν διασκευές γνωστών τραγουδιών, όπως το That’s Entertainment από το μιούζικαλ The Band Wagon του 1953, το οποίο τραγούδησε επίσης η Τζούντι Γκάρλαντ. Το τρέιλερ περιλαμβάνει το τραγούδι «What the World Needs Now Is Love» του 1965.