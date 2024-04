Σκάρλετ Γιόχανσον και Τσάνινγκ Τέιτουμ αναστατώνουν τη NASA στο «Fly Me to the Moon»

Σκάρλετ Γιόχανσον και Τσάνινγκ Τέιτουμ πρωταγωνιστούν στη ρομαντική κομεντί «Fly Me to the Moon», σε σκηνοθεσία Γκρεγκ Μπερλάντι ( «Με αγάπη, Σάιμον») που σύμφωνα με το Hollywood Reporter είχε τίτλο «Project Artemis», budget που ξεπερνούσε τα 100 και εκατομμύρια δολάρια και πρωταγωνιστή τον Κρις Έβανς, ο οποίος τελικά αποχώρησε λόγω προβλημάτων προγραμματισμού.