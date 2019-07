Το ΜΕΤ γιορτάζει τα 50 χρόνια από το πρώτο βήμα του ανθρώπου στη Σελήνη

Η έκθεση με τίτλο «Apollo’s Muse: The Moon in the Age of Photography», που εγκαινιάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου, είναι μια μεγάλη γιορτή για την επέτειο των 50 χρόνων από την προσελήνωση του ανθρώπου.

Η αποστολή Apollo 11 ήταν η διαστημική πτήση που προσεδάφισε τους πρώτους δύο ανθρώπους στη Σελήνη.

Ο αρχηγός της αποστολής Νιλ Αρμστρονγκ και ο πιλότος Μπαζ Όλντριν, αμφότεροι Αμερικανοί, προσεδάφισαν τη σεληνάκατο Eagle στις 20 Ιουλίου 1969.

Έξι ώρες μετά την προσελήνωση, στις 21 Ιουλίου και ώρα 02:56:15 UTC, ο Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης. Ο Όλντριν ακολούθησε περίπου 20 λεπτά αργότερα. Πέρασαν μαζί 2 ώρες και ένα τέταρτο έξω από το διαστημικό σκάφος και συνέλεξαν 21,5 κιλά σεληνιακού υλικού για να επιστρέψουν στη Γη. Ενώ βρίσκονταν στην επιφάνεια της Σελήνης, ο Μάικλ Κόλινς οδηγούσε μόνος του το όχημα διακυβέρνησης Columbia σε σεληνιακή τροχιά. Ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν πέρασαν σχεδόν μία ημέρα στη σεληνιακή επιφάνεια προτού επανέλθουν στο Columbia σε σεληνιακή τροχιά.