Το «μαύρο φεγγάρι», ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει στη φάση της νέας σελήνης, θα εμφανιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στις 23 Αυγούστου 2025 θα λάβει χώρα ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο γνωστό ως Μαύρο Φεγγάρι, δηλαδή η τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά, προσφέροντας έναν ουρανό βυθισμένο στο σκοτάδι και ιδανικό για τους παρατηρητές της νύχτας.

Ο όρος «μαύρο φεγγάρι» δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία. Χρησιμοποιείται ωστόσο για να περιγράψει ιδιαίτερες περιπτώσεις στη φάση της νέας σελήνης. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται όταν σε μια αστρονομική εποχή καταγράφονται τέσσερις νέες σελήνες αντί για τις συνηθισμένες τρεις – κάτι που συμβαίνει σπάνια, περίπου μία φορά κάθε 33 μήνες.

Το καλοκαίρι του 2025 στο βόρειο ημισφαίριο ξεκίνησε με νέα σελήνη στις 25 Ιουνίου και συνεχίστηκε στις 23 Ιουλίου, στις 3 Αυγούστου και κορυφώνεται στις 23 Αυγούστου με το λεγόμενο «μαύρο φεγγάρι». Η προηγούμενη φορά που σημειώθηκε εποχιακό «μαύρο φεγγάρι» ήταν τον Μάιο του 2023, ενώ το επόμενο αναμένεται το 2027.

Υπάρχει και ένας δεύτερος ορισμός, που αφορά τη δεύτερη νέα σελήνη μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Στην περίπτωση του φετινού Αυγούστου, όμως, δεν ισχύει.

Γιατί είναι ξεχωριστό το φαινόμενο;

Κατά τη νέα σελήνη η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού κοιτά προς τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να παραμένει αόρατο από τη Γη. Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση, αφού ο ουρανός γίνεται πιο σκοτεινός και τα άστρα, οι πλανήτες και τα νεφελώματα ξεχωρίζουν με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Όσοι δεν μπορέσουν να παρατηρήσουν το «μαύρο φεγγάρι» την ώρα που συμβαίνει, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη λεπτή ασημένια ημισέληνο το βράδυ της 24ης και 25ης Αυγούστου, περίπου μισή ώρα μετά τη δύση του Ήλιου, χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα: την πρώτη ορατή εμφάνιση της Σελήνης μετά το φαινόμενο.