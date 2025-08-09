Η Πανσέληνος του Αυγούστου, «ντύνει» μοναδικά μνημεία και ιστορικές της αττικής και όχι μόνο γης.

Με την ευκαιρία της Πανσελήνου, το Μουσείο Ακρόπολης παρέτεινε το ωράριο της λειτουργίας του είναι ανοιχτό ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου.