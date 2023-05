Αλλάζοντας σελίδα στην υγεία παιδιών και εφήβων

Phynart Studio via Getty Images

Phynart Studio via Getty Images

Υφιστάμενη κατάσταση

Πρόταση πολιτικής

Εισαγωγή

Η υφιστάμενη κατάσταση

Οι σχολικές υπηρεσίες υγείας προσφέρονται από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4486/2017), όπως ισχύει μετά την τροποίησή του από τον νόμο 4931/2022. Ωστόσο, από πρακτική άποψη, αυτό συμβαίνει σπάνια λόγω της περιορισμένης δυναμικότητάς τους. Οι υπηρεσίες ΠΦΥ στην Ελλάδα παρέμειναν επί δεκαετίες υποβαθμισμένες καθώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης υπήρξε έντονα ιατροκεντρικό και νοσοκομειοκεντρικό, ενώ η ΠΦΥ χαρακτηριζόταν από αναποτελεσματικότητα, υψηλά επίπεδα κατακερματισμού και ανισότητες στην πρόσβαση (Papakosta-Gaki et al. 2022).

Ωστόσο, το 2017, η τότε κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) νομοθέτησε και υλοποίησε μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία αποκεντρωμένων τοπικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας πρώτης επαφής (ΤΟΜΥ), στελεχωμένων από διεπιστημονικές ομάδες υγείας και παροχής καθολικής κάλυψης υγείας (Economou et al. 2017).

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή μέσα σε λίγους μήνες από την ψήφισή του, αλλά αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα όπως η σημαντικά χαμηλή διαθεσιμότητα γενικών γιατρών και παιδιάτρων, μερίδα των οποίων αντιστάθηκαν στην ιδέα να εργαστούν σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις ΤΟΜΥ (Lionis et al. 2019). Η ΠΦΥ αντιμετώπισε επίσης την υπονομευτική κριτική των οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων και νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, με την τότε αξιωματική αντιπολίτευση (ΝΔ) να πρωτοστατεί στις αντιδράσεις. Κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες, από το 2017 έως το 2019, συστήθηκαν και λειτούργησαν 127 ΤΟΜΥ.

Ακολούθως, εστιάζοντας στον σημαντικό αλλά περιορισμένο θεσμικά ρόλο των σχολικών νοσηλευτριών, με βάση και τη βιβλιογραφία, η άσκηση της κοινοτικής νοσηλευτικής στα ελληνικά σχολεία περιορίζεται στην καθημερινή, προγραμματισμένη φροντίδα παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες και στην επείγουσα φροντίδα, όπως δείχνει και η συστηματική ανασκόπηση των σχετικών νομοθετικών δεδομένων σε βάθος τριών δεκαετιών (1982- 2011) (Karassavidis et al. 2012).

Μολονότι έχει παρέλθει δεκαετία από τη συγκεκριμένη δημοσίευση, ελάχιστη έως καθόλου πρόοδος έχει επιτευχθεί στον ρόλο των σχολικών νοσηλευτών, ακολουθούμενη από μία καθίζηση και στο ερευνητικό επίπεδο. Όπως επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη εργασία, οι σχολικές νοσηλεύτριες συνήθως απασχολούνται σε σχολεία ειδικής αγωγής ή σε δημόσια σχολεία κατόπιν ειδικού αιτήματος των γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες υγειονομικής φροντίδας, έπειτα από σχετική ιατρική γνωμάτευση (Drakopoulou et al. 2022).

Ως αγωγή υγείας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2012) ορίζει τις «συνειδητά κατασκευασμένες ευκαιρίες για μάθηση που περιλαμβάνει κάποια μορφή επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση του γραμματισμού υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της γνώσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, που ευνοούν την ατομική και την κοινοτική υγεία».

Ωστόσο ως γνωστικό αντικείμενο η ΑΥ στο σχολικό περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη θέση στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων (π.χ. διαθεματική ενότητα, σχολική δραστηριότητα κ.ά.) και έναν ασταθή προσανατολισμό ως προς το θεωρητικό υπόδειγμα (π.χ. ηγεμόνευση βιοϊατρικού μοντέλου έναντι του κριτικού κοινωνικού μοντέλου) και κατ΄ επέκταση μία αστάθεια ως προς τις παιδαγωγικές μεθόδους (Soultatou & Duncan, 2009; Soultatou et al., 2011).

Σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο οι υπηρεσίες υγείας όσο και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ως πτυχές του κοινωνικού κράτους, υπέστησαν τις συνέπειες μιας δεκαετίας (2009-2018) σκληρών μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο Προγραμμάτων Προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση χρέους και που, ανάμεσα σε άλλα, οδήγησαν και σε σημαντική αναδιάρθρωση του πολιτικού και κομματικού συστήματος στην Ελλάδα (Katsanidou and Otjes 2016).

Το όραμα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προαναφερόμενο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ αλλά και να θέσει σε εφαρμογή τους τρεις βασικούς τομείς της ΠΦΥ όπως ορίζεται στην Διακήρυξη της Αστάνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: παροχή υπηρεσιών, διατομεακές δράσεις και ενδυνάμωση των πολιτών. Η ΠΦΥ, επομένως, παρέχει το πλαίσιο για την επίτευξη του ιδανικού της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, να προλαμβάνει ασθένειες, να προάγει την υγεία, να μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες (Stingler et al. 2016). Ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ και η επίτευξη των ΣΒΑ του ΟΗΕ παρεμποδίζονται από τις ανεπαρκείς κρατικές δαπάνες για την υγεία, την έλλειψη και την ανισοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας (Chotchoungchatchai et al. 2020).

Η πανδημική υγειονομική κρίση δεν είναι αποκομμένη από τις ευρύτερες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος και οι βαθύτερες αιτίες της πανδημίας όπως η «καπιταλιστική γεωργία, η καταστροφή των φυσικών ενδιαιτημάτων της και η βιομηχανική παραγωγή κρέατος» (Waitzkin 2020: 55) δεν θα αφανιστούν με το τέλος της πανδημίας. Αντίθετα, οι επάλληλες και αλλεπάλληλες καπιταλιστικές κρίσεις και οι καταστροφικές συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, θα αμβλυνθούν μόνο με ριζοσπαστικές πολιτικές μεταβολές στον μεταπανδημικό κόσμο, ανταποκρινόμενες έμπρακτα στους κοινωνικούς προσδιοριστές αλλά και επανανοηματοδοτώντας την έννοια της υγείας και της σχετικής με αυτήν εκπαίδευσης μέσα από την πολιτική οικονομία (Martinson and Elia, 2018), το περιβάλλον και την οικολογία, και τη διασφάλιση των κοινωνικών αγαθών (Barneveld et al. 2020). Στο πνεύμα αυτό, η υγεία παιδιών και εφήβων, όπως οι Bhutta et al. (2022: 1761) προτείνουν χρειάζεται «μια αναζωογονημένη παγκόσμια προσπάθεια για την πλήρη προστασία, τη φροντίδα και την υποστήριξη των δυνατοτήτων υγείας και ανάπτυξης για κάθε παιδί παντού, από πριν τη σύλληψη έως την ενηλικίωση».