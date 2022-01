Aνδρας ισχυρίζεται ότι o «ανδρισμός» του έχει συρρικνωθεί λόγω σπάνιας παρενέργειας της Covid

Ένας άνδρας από τις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το πέος του έχει συρρικνωθεί σχεδόν κατά 4 εκατοστά λόγω της Covid και μάλιστα οι γιατροί του λένε ότι η μείωση θα είναι μόνιμη.

Ο ανώνυμος Αμερικανός είπε ότι η διαρκής επίδραση του ιού έχει βλάψει την αυτοπεποίθησή του. Πριν την πανδημία, ο 30χρονος άνδρας είπε ότι το μέγεθος του πέους του ήταν πάνω από το μέσο όρο. Αφού κόλλησε κορονοϊό τον Ιούλιο του 2021 και νοσηλεύτηκε, παρατήρησε ότι το μόριο του είχε μειωθεί κατά 3,8 εκατοστά (1,5 ίντσα).

″Φαίνεται ότι ο κορονοϊός μου άφησε ένα διαρκές πρόβλημα. Το πέος μου έχει συρρικνωθεί”, έγραψε ο άνδρας στο τελευταίο podcast του Slate “How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick”, ο οποίος δεν αποκάλυψε αν έχει εμβολιαστεί ή όχι. ”Οφείλεται προφανώς σε αγγειακή βλάβη και οι γιατροί μου φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι πιθανό να είναι μόνιμο”.

Σύμφωνα με τους ουρολόγους, κι άλλοι άντρες διαπίστωσαν ότι οι στύσεις τους επηρεάστηκαν μετά από λοίμωξη COVID-19.

Οι ουρολόγοι λένε ότι το «Covid d*ck» είναι ένα πραγματικό ιατρικό φαινόμενο, όπου το πέος μπορεί να μειωθεί σε μέγεθος λόγω βλάβης στα αιμοφόρα αγγεία, αναφέρει η The Sun.

Μια μελέτη του University College του Λονδίνου σε 3.400 άτομα διαπίστωσε ότι στα 200 που αναφέρθηκαν μακρά συμπτώματα Covid, ένα από τα πιο σπάνια ήταν η συρρίκνωση πέους.

Μια μικρή μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2021 διαπίστωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι που υπέφεραν από στυτική δυσλειτουργία μετά τη μόλυνση από τον COVID-19 είχαν σωματίδια ιού στο πέος τους. Οι συγγραφείς της μελέτης έγραψαν ότι η μόλυνση μπορεί να περιόριζε τη ροή του αίματος στο πέος.

Οι ουρολόγοι λένε ότι οι τρόμπες και οι μεγεθυντές πέους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην «αποκατάσταση» ατόμων με στυτική δυσλειτουργία που σχετίζεται με την COVID.

Ο Δρ Τσαρλς Γουέλιβερ, ουρολόγος και διευθυντής ανδρικής υγείας στο Ιατρικό Κολλέγιο του Άλμπανι, είπε στο Slate ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της πάθησης που περιλαμβάνουν αποκατάσταση.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι μια χαμηλή δόση φαρμάκου για τη στυτική δυσλειτουργία μπορεί να βοηθήσει, ο Γουέλιβερ λέει ότι οι συσκευές που τεντώνουν το πέος ή σκουπίζουν το πέος μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκτηση της χαμένης περιφέρειας και μήκους.

″Υπάρχουν πολλές πληροφορίες και δεδομένα που δείχνουν ότι αυτό είναι δυνατό”, είπε ο Γουέλιβερ.

Η Δρ. Aσλεϊ Τζ. Γουίντερ, ουρολόγος και σεξολόγος, συνιστά επίσης τη χρήση τρόμπας πέους για την αποκατάσταση του πέους κάνοντας αυτό που ονομάζεται ως ”push ups πέους”, καθώς μέσα από την ενεργοποίηση της συσκευής, διευκολύνεται η ροή του αίματος.

«Αυτά είναι εύκολα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι είτε για να αποτρέψετε τη βράχυνση είτε για να πάρετε πίσω το μήκος που έχετε χάσει», είπε στον Slate.

