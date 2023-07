Ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα σε τσιπ υπολογιστή με Τεχνητή Νοημοσύνη

Yuichiro Chino via Getty Images

Yuichiro Chino via Getty Images

Το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του National Intelligence and Security Discovery Research Grants Program και είναι υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Αντίλ Ραζί του Turner Institute for Brain and Mental Health, σε συνεργασία με την Cortical Labs, startup στη Μελβούρνη. Περιλαμβάνει την καλλιέργεια περίπου 800.000 εγκεφαλικών κυττάρων σε ένα πιατάκι, όπου «εκπαιδεύονται» να πραγματοποιούν εργασίες με κάποοιν στόχο. Πέρυσι η δυνατότητα των εγκεφαλικών κυττάρων να παίζουν ένα απλό παιχνίδι «τένις», το Pong, είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.