Από τη Νέα Υόρκη στα Ιωάννινα: ένα “αντίστροφο”εβραϊκό ταξίδι

Σημαντικός χορηγός υπήρξε και η Παγκόσμια Έρευνα για τα εβραϊκά μνημεία (International Survey of Jewish Monuments). Φωτογράφισε, πήρε προφορικές μαρτυρίες, μίλησε με ακαδημαϊκούς, ζήτησε να δει χριστιανούς — γείτονες Εβραίων που κάποτε ζούσαν σε εκείνες τις γειτονιές. O Vincent δεν πρόλαβε να δει την ταινία του“ Before the Flame Goes Out”. Έφυγε στις 11 Δεκεμβρίου 2010, σε ηλικία 58 ετών.

“Όσο ανακάλυπτα και έσκαβα όλο και πιο βαθιά, διαπίστωνα ότι η ιστορία είναι πολύ σημαντικότερη από τη συναγωγή στην Οδό Broome. Φτάνει πολύ πίσω στο παρελθόν, από την ιστορία των εβραίων στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο μέχρι και το Ολοκαύτωμα.” είπε ο ίδιος ο Vincent. Η έκθεση πήρε σάρκα και οστά λίγο καιρό μετά το θάνατο του.

Πριν από λίγους μήνες, η οικογένεια του δώρισε το οπτικοακουστικό αρχείο της έκθεσης του.Η έκθεση “Μνήμες Ρωμανιωτών — ένα εβραϊκό ταξίδι από τα Ιωάννινα στο Μανχάταν : Φωτογραφίες του Vincent Giordano” θα ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στο ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης και θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου 2019. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, θα υπάρχουν συζητήσεις και διαλέξεις για τη ρωμανιώτικη κοινότητα στο χώρο του προξενείου.

Αμέσως μετά η έκθεση θα ταξιδέψει στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσινγκτον όπου θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 7 έως τις 29 Νοεμβρίου 2019. Ευχόμαστε η έκθεση να ταξιδέψει μέχρι και την Ελλάδα και να έχουμε τη δυνατότητα να την απολαύσουμε και από κοντά!

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο του Vincent Giordano σχετικά με τη ρωμανιώτικη κοινότητα αλλά και για την έκθεση, στη σχετική σελίδα στο facebook.