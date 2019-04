Αρχαίοι θεοί και ρομπότ: Η ιστορικός Αντριέν Μέιορ μας μιλά για αρχαία Ελλάδα, μηχανές και Τεχνητή Νοημοσύνη

«Αυτόν που ήταν γεννημένος από χάλκινη ρίζα φλαμουριάς και ζούσε ανάμεσα στους ημίθεους ανθρώπους στην Ευρώπη, ο γιος του Κρόνου τον όρισε να είναι φύλακας του νησιού, τριγυρνώντας τρεις φορές με τα χάλκινα πόδια του την Κρήτη. Το σώμα του όλο και τα πόδια του ήταν χάλκινα κι αδιάσπαστα, μόνο η σύριγγα του τένοντά του κάτω στα σφυρά του είχε αίμα, κι αυτό το μέρος ένας λεπτός υμένας το κρατούσε κι ήταν το όριο της ζωής του και του θανάτου του». -Απολλώνιος ο Ρόδιος- Αργοναυτικά (σε μετάφραση Θεόδωρου Γ. Μαυρόπουλου, Εκδόσεις Ζήτρος, 2005)

Από τον Τάλω μέχρι τα αυτόματα του Ήρωνα και από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέχρι τις μηχανικές υπηρέτριες του Ήφαιστου στην Ιλιάδα, η αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία υποδεικνύουν πως έννοιες και τεχνολογικά οράματα που η ανθρωπότητα «ανακάλυψε» ξανά από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά, δεν ήταν άγνωστα στους προγόνους μας: Η τεχνολογική έρευνα ανθούσε στον αρχαίο κόσμο, τόσο από θεωρούμενες σήμερα «απλές» τεχνολογίες (όπως πχ οι τριήρεις, οι πολιορκητικές μηχανές ή οι μέθοδοι ανέγερσης μεγαλειωδών κτισμάτων) μέχρι και πιο «εξωτικές» περιπτώσεις, οι οποίες συχνά δημιουργούν ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσον ήταν δυνατόν να έχουν υπάρξει στον αρχαίο κόσμο.

Η διερεύνηση των ερωτηματικών αυτών είναι ένα από τα αντικείμενα ενασχόλησης της διακεκριμένης ιστορικού και λαογράφου Αντριέν Μέιορ, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Η κ. Μέιορ, ιστορικός της αρχαίας επιστήμης, διερευνά τη γνώση που κρύβεται πίσω από μύθους και προφορικές παραδόσεις- και, σε αυτό το πλαίσιο, ασχολείται και με την ανάλυση αρχαίων ελληνικών μύθων στους οποίους πρωταγωνιστούν όντα και επιτεύγματα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να εμφανίζονται σε σημερινές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Στο πιο πρόσφατο βιβλίο της, «Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology»- (Θεοί και Ρομπότ: Μύθοι, Μηχανές και Αρχαία Όνειρα Τεχνολογίας- Princeton University Press, 2018) διερευνά πώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φανταστεί ρομπότ, τεχνητές μορφής ζωής, Τεχνητές Νοημοσύνες κ.α- και σε κάποιες περιπτώσεις τα σχεδίασαν κιόλας, όπως είναι γνωστό από περιπτώσεις μηχανικών και εφευρετών της Αλεξάνδρειας. Επίσης, μεταξύ άλλων, έχει ασχοληθεί και με τις αρχαίες μορφές και μεθόδους βιοχημικού πολέμου, επικεντρώνοντας στην επιβλητική φιγούρα του αποκαλούμενου «τρομερότερου εχθρού της Ρώμης», βασιλιά Μιθριδάτη ΣΤ′ του Πόντου, αλλά και με τους μύθους και θρύλους για τις Αμαζόνες ανά τον αρχαίο κόσμο. Βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες (μεταξύ άλλων, και στα ελληνικά), και η δουλειά της έχει εμφανιστεί στο BBC, στο NPR, στο History Channel, στο National Geographic, στους New York Times και αλλού.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εν μέσω μιας περιόδου που πολλοί μιλούν για μια 4η Βιομηχανική Επανάσταση, και άλλοι τόσοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από την ανεξέλεγκτη εξέλιξη τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σταθεί κανείς και να ρίξει μια ματιά στο αρχαίο μας παρελθόν, το οποίο ίσως να μπορούσε να βοηθήσει να πορευτούμε προς ένα καλύτερο μέλλον- και, σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Μέιορ μίλησε στη HuffPost Greece για τα αρχαία όνειρα τεχνολογίας και το πώς οι αρχαίοι αντιλαμβάνονταν ζητήματα τα οποία μας απασχολούν – ή, αργά ή γρήγορα, θα μας απασχολήσουν- στον σημερινό μας, τεχνολογικά εξελισσόμενο, κόσμο.