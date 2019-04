Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για τα ρομπότ και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο όρος «ρομπότ» ανάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα, και προέρχεται από την τσεχική λέξη «robοta», που σημαίνει «καταναγκαστική εργασία», ωστόσο η ιδέα τους – η ιδέα των τεχνητών αυτομάτων- είναι αρχαία, και ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου τέτοιου είδους πλάσματα συναντώνται στους μύθους, αλλά και σε πειραματικές συσκευές και τεχνολογίες όπως τα αυτόματα του Ήρωνα και του Φίλωνα- και ο τρόπος με τον οποίο την προσέγγιζαν είναι το αντικείμενο του «Gods and Robots: Myths, Machines and Ancient Dreams of Technology», βιβλίου της Αντριέν Μέιορ, ερευνήτριας κλασικών σπουδών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστημών του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.