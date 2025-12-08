Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες η Έλενα Παπαρίζου, όπως γνωστοποίησε με ανακοινωσή της η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Advertisement

Advertisement

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

«Στον αέρα» το πρωτοχρονιάτικο The Voice εξαιτίας της Παπαρίζου

Η αιφνίδια νοσηλεία της μπορεί να ανατρέψει την εγγραφή του πρωτοχρονιάτικου The Voice που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη ενώ το σημερινό γύρισμα έχει ήδη αναβληθεί.

Οι πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερκόπωση καθώς η 43χρονη pefrormer έκανε ταυτόχρονα πρόβες για το show που ετοιμάζει με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Nox.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.