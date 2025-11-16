Ένας «τροχονόμος-ρομπότ» με την ονομασία «Σιάο Χου» ξεκίνησε επίσημα στις 3 Νοεμβρίου τα καθήκοντά του στους δρόμους της πόλης Ουτζέν στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας.
Η Κίνα πλέον εγκαθιστά περισσότερα ρομπότ κάθε χρόνο απ’ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί.
Το ρομπότ της πόλης Ουτζέν, ύψους 1,8 μέτρων, μπορεί να μιμηθεί διάφορες χειρονομίες ρύθμισης της κυκλοφορίας και να συγχρονιστεί με τα συστήματα φωτεινών σηματοδοτών, επιτρέποντας έτσι δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας και έξυπνη καθοδήγηση οχημάτων.
Ο ανθρωπόμορφος ρομποτικός τροχονόμος της Κίνας αποτελεί μια γεύση από το μέλλον της διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας.
(Με πληροφορίες από ChinaDaily)