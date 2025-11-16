Ένας «τροχονόμος-ρομπότ» με την ονομασία «Σιάο Χου» ξεκίνησε επίσημα στις 3 Νοεμβρίου τα καθήκοντά του στους δρόμους της πόλης Ουτζέν στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας.

Fourier robot traffic police "Xiao hu" on the road of Shanghai, China pic.twitter.com/QgdZnEtXEy Advertisement Advertisement November 13, 2025

Η Κίνα πλέον εγκαθιστά περισσότερα ρομπότ κάθε χρόνο απ’ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί.

🚨🚨 🇨🇳 What would you do if you're given an order from a robot police, which is equipped with facial recognition camera and licence reader?



China now installs more robots every year than the rest of the world combined. https://t.co/KSJaRY6b1G pic.twitter.com/6jGtZXNncv November 12, 2025

Το ρομπότ της πόλης Ουτζέν, ύψους 1,8 μέτρων, μπορεί να μιμηθεί διάφορες χειρονομίες ρύθμισης της κυκλοφορίας και να συγχρονιστεί με τα συστήματα φωτεινών σηματοδοτών, επιτρέποντας έτσι δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας και έξυπνη καθοδήγηση οχημάτων.

A #robot "traffic officer" began official duties in #Wuzhen, Zhejiang province on Nov 3. Standing 1.8 meters tall, this robot can replicate various directing gestures and synchronize with traffic signal systems to enable dynamic traffic flow management and intelligent guidance. pic.twitter.com/HYev21S8ON — China Daily (@ChinaDaily) November 4, 2025

Ο ανθρωπόμορφος ρομποτικός τροχονόμος της Κίνας αποτελεί μια γεύση από το μέλλον της διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας.

(Με πληροφορίες από ChinaDaily)