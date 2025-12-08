Σοκ έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο το περιστατικό με το διχρονο αγοράκι που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση του οικογενειακού σκύλου ράτσας πιτμπουλ που είχε υιοθετηθεί ως αδέσποτο.

Η μητέρα του παιδιού, Robbie Deeth, μιλώντας συντετριμμένη στην Daily Mail, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, όταν το παιδί της πήγε να χαϊδέψει το σκυλί στον κήπο τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τους γονείς του από τα ψώνια και, για λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να απομακρυνθεί και να πλησιάσει τον σκύλο, ο οποίος βρισκόταν δεμένος στην αυλή. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, το ζώο επιτέθηκε με σφοδρότητα, δαγκώνοντάς τον κυρίως στον λαιμό και στην περιοχή του κεφαλιού.

Οι γονείς — άντρας αλβανικής καταγωγής και μητέρα Βρετανίδα — έσπευσαν να σώσουν το παιδί και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατάφερε να επιζήσει.

Σφυρίχτρες και πυροβολισμοί των κυνηγών τρόμαξαν το πίτμπουλ

Σύμφωνα με τη μητέρα, οι ήχοι από τους πυροβολισμούς και τις σφυρίχτρες των κυνηγών φαίνεται πως τρόμαξαν το ζώο, το οποίο μέχρι τότε δεν είχε δείξει σημάδια επιθετικότητας.

«Ακουγόταν ο ήχος πυροβολισμών, υπήρχαν και άλλα σκυλιά και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό ήταν που τρόμαξε το σκυλί και το έκανε να επιτεθεί», είπε η μητέρα.

Ο μικρός Λίο, που είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του λίγες εβδομάδες πριν, επέστρεψε στο σπίτι με τους γονείς του μετά από ψώνια. Την ώρα που εκείνοι τακτοποιούσαν τα πράγματα μέσα, ο μικρός βγήκε στον κήπο για να χαϊδέψει το σκυλί, μια συνήθεια που, όπως λέει η μητέρα του, έκανε καθημερινά χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του από τότε που τον πήραμε και άφηνε τον Λίο να τον χαϊδεύει στην κοιλιά και να τον αγκαλιάζει, ενώ εκείνος έγλειφε το πρόσωπο του Λίο. Δεν μας είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο Λίο έπαιζε μαζί του όλη την ώρα» δήλωσε η μητέρα.

Το πίτμπουλ, το οποίο ο πατέρας είχε βρει εγκαταλελειμμένο και σκελετωμένο πριν από μήνες και το είχε φροντίσει, ήταν δεμένο με αλυσίδα δέκα μέτρων. Ωστόσο, κάτι φαίνεται πως το εξαγρίωσε. «Σε λιγότερο από μισό λεπτό, όλα είχαν τελειώσει», είπε συγκλονισμένη η Ρόμπι. «Μοιάζει να υπήρξε μόνο ένα δάγκωμα».

Η οικογένεια έτρεξε να βοηθήσει το παιδί όταν η μεγαλύτερη κόρη μπήκε στο σπίτι φωνάζοντας ότι το πίτμπουλ τον είχε δαγκώσει. Ο μικρός βρέθηκε στο έδαφος, χωρίς το ζώο από πάνω του, όμως ήταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γονείς κάλεσαν απεγνωσμένα τις αρχές και μετέφεραν παιδί με το αυτοκίνητό τους, συναντώντας το ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η μητέρα περιγράφει τον μικρό Λίο ως «το πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε». Όπως αναφέρει, «όλοι τον λάτρευαν», ενώ φωτογραφίες στο διαδίκτυο τον δείχνουν να παίζει με τα ζώα της οικογένειας και να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του. «Αγαπούσε τα ζώα. Το τάιζα εγώ, το σκυλί δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα», υπογραμμίζει.

Η Ρόμπι διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ίδια και ο σύζυγός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Όπως είπε στην Daily Mail, έχουν δώσει καταθέσεις στην αστυνομία, αλλά δεν τους έχει ανακοινωθεί κάποιο κατηγορητήριο. Οι αρχές έχουν κατασχέσει το σκυλί και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Daily Mail

