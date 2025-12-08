Τη δική του εκδοχή δίνει ο πατέρας του άτυχου Λίου που σε ηλικία μίολις 2 ετών βρήκε τραγικό θάνατο, όταν το κατασπάραξε το πίτμπουλ της οικογένειας στη Ζάκυνθο.

Το σκυλί το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού για να το φροντίσουν, όμως το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (6/12), κάτω από αδιευκρίνιστες συηνθήκες, επιτέθηκε στο 2χρονο αγοράκι με αποτέλεσμα να του προκακέσει θανάσιμα τραύματα.

Περιγράφοντας τι συνέβη τις μοιραίες στιγμές, ο πατέρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό, και επειδή έβρεχε και εγώ κάνω άλλες δουλειές και πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα… Δεν έβρεχε πολύ, ξέρεις ψιχάλιζε και το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας γιατί ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχής όπως έριχνε σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

Απαντώντας, δε, όσους τον κατηγορούν ότι δεν πρόσεξε το παιδί του είπε «να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήρε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό ότι εγκατέλειψα το παιδί μου»

«Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει, μερικοί γελάνε και μερικοί βρίζουν, μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε ότι φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για αυτά τα παιδιά και τα χίλια μύρια» συμπλήρωσε ενοχλημένος ο πατέρας του 2χρονου Λίου ο οποίος έκανε λόγο για ατύχημα. «Έγινε από την τύχη για να καταστρέψει εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, μάλιστα, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένειά του είπε «δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω, αυτό τίποτα άλλο»

Μπροστά στα μάτια της μικρής αδερφής του το συμβάν

Όλα συνέβησαν στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, όπου βρισκόταν το πίτμπουλ αλυσοδεμένο.

«Με φώναξε η κορούλα μου η μικρή και έτρεξα με όση δύναμη είχα για να το προλάβω», είπε ο πατέρας του παιδιού, στον Alpha.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο , όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.

Σε δομή αδέσποτων στον Πύργο το πίτμπουλ

Το σκυλί οδηγήθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο. Μετά από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου, έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και το μετέφεραν στην Ανδραβίδα, όπου έγινε αιμοληψία και ακολούθως πήγε στην δομή φιλοξενίας. Εκεί θα παρακολουθηθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς η συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασιστεί το μέλλον του.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κόκκορης, ερωτηθείς γιατί ο Δήμος δεν μπόρεσε να αναλάβει την όλη διαδικασία, απάντησε ότι δεν έχει κτηνιάτρους, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει δύο προσκλήσεις, στις οποίες όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση.

