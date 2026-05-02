Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την διαδικασία της πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος, μετ’ επιστροφής, μεταφέροντας συνολικά 679 επιβάτες. Εξαιτίας του περιστατικού οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ την ώρα που συνέβη το περιστατικό έπνεαν ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 7 με 8 μποφόρ.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες, που αναμένεται να φτάσουν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.