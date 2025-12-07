Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο χωριό Άγιος Λέοντας της Ζακύνθου μετά τον θάνατο ενός αγοριού μόλις δύο ετών, το οποίο δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας πιτ-μπουλ στην αυλή του σπιτιού του. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη με τον χρόνο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς αυτές δεν απέδωσαν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε μια στιγμή απροσεξίας το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Διανύοντας απόσταση περίπου 80 μέτρων, έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν δεμένο το σκυλί, το οποίο του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, αρπάζοντάς το από τον λαιμό και προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί είχε κατασπαραχθεί, ενώ, όπως δήλωσε ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, Ανδρέας Παπαδημητρίου, «δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πιτ μπουλ». Ιδιαίτερη τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος σκύλος ήταν αδέσποτος και, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια τού είχε προσφέρει προσωρινή φιλοξενία.

Αρκετά επιθετικό το σκυλί

Όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στη Ζάκυνθο, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό, με τους γιατρούς να μην μπορούν να το επαναφέρουν. Περιγράφοντας την εικόνα στο σπίτι, ανέφερε: «Στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και πολλά άλλα ζώα. Κάποια από αυτά είναι περιφραγμένα, κάποια είναι δεμένα με αλυσίδες». Παράλληλα τόνισε πως «το συγκεκριμένο σκυλί που παραμένει δεμένο, στην είσοδο του σπιτιού, είναι αρκετά επιθετικό». Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στη Ζάκυνθο κτηνίατρος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζώο πρόκειται να θανατωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια είναι γνωστή για τα φιλοζωικά της αισθήματα. «Εκτός από τα περιφραγμένα σκυλιά, υπήρχαν ελεύθερα άλλα σκυλιά και γάτες καθώς και πάπιες και γουρούνια», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η περιγραφή του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακού, ο οποίος δήλωσε: «Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους». Όπως συμπλήρωσε, «Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», ενώ αποκάλυψε ότι η μητέρα νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ.

Τέλος, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 4», ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου επισήμανε ότι «υπάρχουν κάποιες ράτσες σκύλων που από τη φύση τους είναι πολύ βίαιες», εκφράζοντας την άποψη ότι τα πίτμπουλ θα πρέπει να απαγορευτούν ως σκύλοι συντροφιάς.