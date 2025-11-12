Σε φιάσκο εξελίχθηκε η παρουσόαση του πρώτου ανθρωπόμορφου ρομπότ της Ρωσίας, AIdol, το οποίο έπεσε λίγα δευτερόλεπτα μετά το ντεμπούτο του σε μια εκδήλωση στη Μόσχα.
Οπως φαίνεται και στα αποκαλυπτικά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ΑΙ ρομπότ που οδηγούνταν στη σκηνή με το soundtrack της ταινίας «Rocky», ξαφνικά άρχισε να χάνει την ισορροπία του μέχρι που έπεσε φαρδύ-πλατύ με τα μούτρα στη σκηνή.
Στη συνέχεια, οι βοηθοί του έψαχναν να το καλύψουν με ένα πανί – το οποίο τελικά μπλέχτηκε στη διαδικασία. Το λες και… παρωδία.