Σε φιάσκο εξελίχθηκε η παρουσόαση του πρώτου ανθρωπόμορφου ρομπότ της Ρωσίας, AIdol, το οποίο έπεσε λίγα δευτερόλεπτα μετά το ντεμπούτο του σε μια εκδήλωση στη Μόσχα.

Οπως φαίνεται και στα αποκαλυπτικά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ΑΙ ρομπότ που οδηγούνταν στη σκηνή με το soundtrack της ταινίας «Rocky», ξαφνικά άρχισε να χάνει την ισορροπία του μέχρι που έπεσε φαρδύ-πλατύ με τα μούτρα στη σκηνή.

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.



Walked on stage to Rocky soundtrack.



Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Στη συνέχεια, οι βοηθοί του έψαχναν να το καλύψουν με ένα πανί – το οποίο τελικά μπλέχτηκε στη διαδικασία. Το λες και… παρωδία.

I can't stop laughing 😆



This is a presentation of Russia’s first AI robot. I think it learned to walk from alcoholics. pic.twitter.com/bd5M58c6rj — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 11, 2025