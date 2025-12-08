Την «τύχη» της φαίνεται πως προκάλεσε η Φαίη Σκορδά το πρωί της Δευτέρας στον αέρα του Buongiorno όταν ζήτησε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο να της γράψει τους στίχους για ένα τραγούδι ώστε να μπει μαζί του στο στούντιο ηχογράφησης μετά τις γιορτές. Εκείνος δεν άργησε καθόλου να γράψει και θέλησε να της το διαβάσει στον αέρα. «Φοβάσαι να μην το πω;» τη ρώτησε. «Όχι το θέλω» απάντησε εκείνη έχοντας… άγνοια κινδύνου, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μην κρύβει την ανησυχία του.

«Αχ και να σ’ είχα, μωρή Φαίη, δεν θα με τρώγανε τα χρέη. Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα με έφαγε η μαρμάγκα», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την 45χρονη παρουσιάστρια να μην κρύβει την αμηχανία.

Advertisement

Advertisement

Η Φαίη Σκορδά έσπευσε να αλλάξει θέμα

«Εμένα ρεμπέτικο μου φαίνεται, πάντως» προσπάθησε να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον Ανδρέας Μικρούτσικος να απαντάει: «Είναι της ζωής, τα χρέη μου, η μαρμάγκα μου». «Περιμένω και το τραγούδι» αρκέστηκε να πει η Φαίη Σκορδά, μη θέλοντας να συνεχίσει το θέμα που εκείνη άνοιξε!

Την ίδια ώρα, ο πρώην σύζυγος της Φαίης Σκορδά, με αφορμή την ελληνική σημαία στην μπλούζα του Νικόλαου Ντε Γκρες, προχώρησε σε ένα προσωπικό ξέσπασμα με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί μετά την εμφάνισή του με κολυμβητικό μαγιό με τη σημαία της χώρας μας το 2020.

«Λέω μήπως απαγορεύεται να φοράς την ελληνική σημαία… Μπράβο του που τη φοράει, δεν απαγορεύεται» ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος Λιάγκας. «Εγώ πήγα να κολυμπήσω με τον γιο μου και φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής ομάδας πόλο. Το μαγιό αυτό είχε πάνω την ελληνική σημαία, όπως φορούν δεκάδες αθλητές».

«Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε, είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφα του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάκας μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό; Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις, εσύ αθλητής είσαι; όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν στα αχαμνά τους; προφανώς και όχι.

Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές;, δεν τη φοράνε όσοι πάνε στο γήπεδο; και χαίρονται με την ελληνική σημαία; Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι; Τη φοράνε, απαγορεύεται; Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της Εθνικής;

Έτσι κι εγώ που μ’ αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της Εθνικής. Να απολογηθώ και γι’ αυτό; Τόσο ηλίθιοι είστε; Θέλετε να με πλήξετε και με πλήττετε με ηλιθιότητες; Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ, λέει, δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της Εθνικής.

Μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι να κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ, να βάλω μονωτική ταινία στην ελληνική σημαία, για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή κι εγώ έχω γεννητικά όργανα, όπως έχουν κι άλλοι που το φοράνε και το τιμούν, προφανώς περισσότερο από εμένα. Δηλαδή, πόση βλακεία δέρνει τους ανθρώπους; Γι’ αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω, απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία;».